La Concejalía de Seguridad Ciudadana aclaró y remitió toda la información obrante en el Ayuntamiento a la Comisión de Transparencia en junio de este año sobre la celebración de botellones en los años 2020 y 2021, botellones que en realidad “no hubo, ni existieron”.

La pregunta realizada por el concejal del PP, José Manuel Salvador, fue respondida por el actual responsable de área, Fernando Marcos, el 23 de septiembre en los mismos términos en base a los informes de la Policía.

“Los botellones, tal como se entiende por botellón, no se han dado. Si existen acumulaciones de jóvenes en la Pradera o en La Mota, y se controlan por la Policía y la Guardia Civil y en ocasiones se decomisan las bebidas, o las tiran, habiéndose formulado alguna denuncia”.

Bolardos

Esta información no ha variado, “es la misma que se dio entonces”, según ha recordado Marcos, que ha subrayado que el concejal del PP, José Manuel Salvador, “autorizó” la colocación de bolardos en las calles Santa Catalina y Travesía de Cervantes siendo responsable de Seguridad Ciudadana para evitar estacionar en esa zona a petición del abogado que lleva pleitos del PP contra el alcalde y la edil de Urbanismo.

Marcos ha aportado el informe del jefe de la Policía en el que este afirma que no se solicitaron los “informes preceptivos” para la autorización y que su colocación “no ejerce ninguna función pública”. Salvador dijo días atrás que esos bolardos contaban con los informes de Policía y de los técnicos, lo que el informe del Jefe de la Policía desmiente.

Este informe, que ha sido remitido a todos los medios de comunicación, está fechado en noviembre de 2019 y dice literalmente que los bolardos "fueron colocados estando de concejal de Seguridad Ciudadana José Manuel Salvador y a instancia del titular de la vivienda ubicada en la calle Santa Catalina en confluencia con Travesía Iª de Cervantes"

"Si la memoria no me falla -prosigue- se colocaron sin informe preceptivo de la Policía Local, por lo que a criterio de esta Jefatura, actualmente, dichos bolardos no ejercen ninguna función pública, salvo la particular de evitar el estacionamiento en la acera (...) de la vivienda"