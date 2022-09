Los hortelanos de los Valles de Benavente urgen agua para regar y poder salvar “una pésima campaña”

“Hay que salvar la campaña”. Es en lo que ahora se centran las peticiones de diferentes agricultores de la comarca de Los Valles de Benavente que luchan por sacar adelante la producción de sus campos sin agua y con una climatología adversa. Una campaña que califican de “pésima” los que producen plantas de pimientos y que ya han visto perder en algunos casos hasta el 60% de la producción.

En Benavente se celebraba ayer el mercado de frutas y verduras al que acuden hortelanos, la mayoría con huertos familiares, que han pasado de generación en generación y que ven ahora el futuro “muy negro”.

El pasado sábado se cerró la campaña de riego en el canal de la margen derecha del Tera que abastece de agua a numerosos huertos familiares y a explotaciones de pimiento que están ahora en plena campaña. La petición de la comunidad de regantes realizada el pasado sábado podría tener respuesta la semana próxima, previsiblemente el miércoles en que podría reanudarse el riego por dos o tres días, dos semanas más.

Pero todo está en el aire. Hay que recordar que la Comisión de Desembalse aprobó los volúmenes mínimos de reserva de los embalses de la cuenca gestionados por la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) para el 30 de septiembre de 2022 y en el Tera se fijó para una campaña incierta marcada por la sequía en 165 metros cúbicos. Teniendo en cuenta que el agua embalsada está por debajo de ese límite ya establecido, es precisamente la Comisión de Desembalse la encargada de aprobar una reducción de ese límite antes de que el riego se haga de nuevo efectivo. Esta comisión delibera y formula propuestas para cada ejercicio hídrico sobre el régimen de llenado y vaciado de los embalses, en función de los usos demandados.

Antes de que se delibere, la Junta de Explotación del sistema del Tera tiene que emitir un informe proponiendo la reducción del volumen mínimo de embalse para poder aprobar el riego a estos pueblos. Los hortelanos esperan que sea “cuanto antes porque mucho más no podemos aguantar”.

Desde la comunidad de regantes de la margen derecha del Tera, su presidente, Lázaro Zarzo, espera que “con todos los trámites que hay que hacer, el miércoles puedan soltar agua para el riego. La gente está preocupada, son muchas familias afectadas por esto”.

Carlos es un horticultor de Pumarejo de Tera. Él y su cuñado son la tercera generación que se dedica a la producción de productos hortícolas en su familia. “Nos han dicho que se está luchando desde la comunidad de regantes. La falta de riego nos afecta de forma directa. Se nos secan los pimientos, los tomates, la flor que tiene que echar la pierde. La judía verde está en flor y no cuaja, se seca. Si lloviera mañana genial. Pero si no llueve y no podemos regar es un poco complicado. Una semana sin agua es mucho tiempo”, señala.

Asegura Carlos que ve el futuro “muy negro” pero cree que “hay que salvar esta campaña. Después que me digan que no voy a tener agua y no plantaré. Buscaré alternativas. Pero hay que intentar salvar la campaña. Soy yo, pero también las 120 familias de Micereces, Aguilar y toda esa zona que están en plena campaña”.

Precisamente de Aguilar de Tera es Pedro, un horticultor que se dedica casi en exclusiva al pimiento y que ayer estaba en el mercado de Benavente. Asegura que “siempre me he dedicado a esto, hasta ahora”, dice con resignación. Añade que “la campaña ha ido mal. Ha habido mucha temperatura y la mayoría de los pimientos están asequerados. Si nos cortan el riego se terminan de secar. No podemos aguantar más días sin agua. Ahora mismo si no nos dan agua mañana o pasado podríamos dar por perdida la campaña”.

Señala también que “nunca había pasado esto”. Y estima ya las posibles pérdidas en unos 10.000 euros.

En Olleros de Tera no entienden “por qué se está soltando agua en la presa pero no hay agua para regar”, explican varias personas. “Si no hay agua cómo es que están soltando agua para las turbinas”

Un horticultor de Morales de Valverde hace hincapié en que él no tiene problemas porque tiene pozo legalizado y está regando con el agua del pozo.