El Ayuntamiento de Benavente apuesta por dar un paso adelante “decidido” y “comprometido” con la organización de una nueva feria, la Feria de Productos de la Tierra que se celebra desde el viernes al domingo. Es el plato fuerte de las Ferias de Septiembre de este año en Benavente donde la programación prevista se completa con actividades culturales y deportivas y otras dirigidas específicamente a los niños.

Finalmente van a ser treinta los expositores que participan en esta feria que se ubicará en las plazas Mayor, Santa María y La Madera. La concejala de Ferias, Sandra Otero, asegura que se ha apostado por contar con productos de calidad y “no se discrimina ningún tipo de producto. Pero son expositores específicos de productos de la tierra, no de carácter multisectorial. Tras la presentación de la feria nos encontramos con que hasta una veintena de participantes nos dijeron que no podían participar y hemos vuelto a empezar. Uno de los principales motivos de la baja de expositores ha sido que las bodegas han tenido que adelantar la vendimia y no pueden asistir porque les pilla en plena campaña. También al menos otros seis expositores dicen que no tienen personal para venir”.

Ha hecho hincapié Otero en que esta feria “no va a solapar ni oscurecer la Feria del Pimiento prevista para finales de septiembre en Benavente y que apoyamos desde el Ayuntamiento. No va a haber pimientos en esta feria”. Sí que habrá embutido, vino, licores, quesos, miel, cerveza, o aceite, entre otros productos. “Apenas hay gente de Benavente. Hemos hecho una invitación general a todas las empresas que podían encajar en esta feria, pero aceptar o no la invitación es cosa de ellos. Agradezco a los que tenemos aquí en Benavente y comarca. Pero viene gente de provincias y comunidades cercanas”.

Además de los expositores de productos de la tierra estarán las carpas institucionales. Tanto del Ayuntamiento como de Diputación Provincial de Zamora y una a cargo de Ledo del Pozo.

Desde la Concejalía de Ferias se ha invitado al comercio de Benavente a través de la comunicación a CEOE-Cepyme para que este fin de semana los comercios tengan las puertas abiertas. “Creemos que es una buena oportunidad para el comercio local, aprovechando la llegada de visitantes y el posible público asistente a las actividades organizadas. El concejal de Turismo, José Mariño, también ha ensalzado la apuesta del Ayuntamiento por un cambio radical de lo que venía siendo la Femag, a pesar de las dificultades. “Esperamos que sea la primera de otras muchas que se celebren”, señaló.

La feria se inaugura el viernes a las 18 horas y estará abierta hasta las 22:00 horas. El sábado el horario previsto para la apertura de las casetas es de 11 a 14 horas y de 18 a 22 horas. Y el domingo, de 11 a 14:30 horas y de 18 a 22 horas.

Aquí podrás ver el programa completo de esta Feria de Productos de la Tierra