Benavente se queda sin salas de cine desde esta noche. Multicines Benavente proyectará las últimas películas esta tarde noche. El cierre y el cese de la actividad se producen por jubilación de sus propietarios.

Hace apenas una semana anunciaron el cierre de las cuatro salas empleando como soporte la que es ya la última cartelera, que también difundieron a través de las redes sociales. “Martes 30 último día de cine: cierre por jubilación (más de dos décadas con vosotros) y cese de actividad”, reza el mensaje añadido al collage de la última programación en el extremo inferior izquierda.

NOP, Tren Bala (Bullet Train), Voy a pasármelo bien, Dios mío, ¿pero qué nos has hecho?, Padre no hay más que uno-3, y Minions, el origen de Gru, serán las últimas películas que se proyecten a lo largo de la jornada. Las últimas sesiones de algunas de estas películas comenzarán a las once menos cuarto de la noche. A partir del miércoles ya no habrá cine en Benavente.

El anuncio de cierre ha caído como un mazazo en parte de la población. Multicines Benavente, que pasó por momentos difíciles y cerró durante meses hace algunos años, (entonces llegó a pedir ayuda al Ayuntamiento y el respaldo de los espectadores) superó la situación y retomó la actividad tras ese parón.

La pandemia también obligó por razones de fuerza mayor al cierre de las salas, que ahora habían recuperado la normalidad paulatinamente.

Cuatro cines en Benavente

Benavente llegó a contar con cuatro cines hasta comienzos de los años ochenta del siglo pasado pero fueron cerrando uno tras otro. Multicines Benavente desembarcó en la ciudad años después, tras un tiempo sin oferta cinematográfica, y suplió esa carencia recuperando la tradición cinematográfica que siempre existió en la ciudad.

Ahora sin embargo, los benaventanos verán como el cine desaparece, al menos de momento, de su oferta cultural.

Cine Club Fetiche

El cierre afectará también a las proyecciones programadas a lo largo del año por Cineclub Fetiche, que durante años ha mantenido un acuerdo de colaboración con Multicines Benavente proyectando indistintamente ciclos con cine independiente, de autor y cine clásico durante la primavera, el otoño y el invierno.

Los responsables del cineclub se enteraron del cierre a través de esta última cartelera, y ahora, el cierre de los multicines deja en el aire la continuidad de estas proyecciones difíciles de ver en salas comerciales.

Multicines Benavente había cambiado en los últimos años los equipos de proyección convencionales por otros digitales invirtiendo y adaptando las salas a las nuevas tecnologías de imagen y sonido.

El Ayuntamiento, según explicaron ayer fuentes municipales, intentará buscar fórmulas para tratar de mantener “de alguna manera la oferta cinematográfica en la ciudad”, aunque también han recordado que el cierre de Multicines Benavente se produce por jubilación y que las salas de cine son una actividad empresarial.