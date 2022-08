El Ayuntamiento de Benavente recuerda que, a partir del 1 de septiembre, las infracciones detectadas por el sistema de videovigilancia de acceso a las zonas de preferencia peatonal de la ciudad serán efectivas. Es por ello que desde el área de Seguridad Ciudadana hacen un llamamiento a todos los usuarios de la zona centro (residentes, negocios, garajes, etc..) para que soliciten sus permisos de acceso a la zona peatonal en horario no permitido para así no cometer ninguna infracción.

El horario de acceso libre a estas zonas de preferencia peatonal es de 6 horas a 12 horas. A partir de las 12 horas, los seis semáforos de acceso a este espacio pasarán a color rojo por lo que los vehículos que crucen dicho semáforo deberán estar autorizados para evitar la correspondiente sanción. Para ello, deberán haber solicitado en las dependencias de la Policía Local de Benavente sus nuevas autorizaciones para acceder a las zonas de preferencia peatonal. Los usuarios con tarjetas anteriores similares a estas autorizaciones deberán solicitar estos nuevos permisos con el objetivo de actualizar la base de datos de usuarios y vehículos con acceso a la zona centro. El Ayuntamiento de Benavente hace un llamamiento urgente a todos los usuarios de la zona videovigilada por el nuevo sistema de cámaras ya que, contrastando el número de nuevas solicitudes con la base de datos anterior, todavía quedan muchos usuarios sin solicitar los permisos de acceso para sus vehículos.