El Partido Popular de Benavente vuelve a pedir al concejal de Medio Ambiente, Manuel Burón, “que tenga un poco de dignidad y dimita”. Para los populares “no puede continuar ni un minuto más como concejal del Ayuntamiento de Benavente, después de reconocer públicamente haber llamado “guarros” a los benaventanos y “puto pueblo” a Benavente”.

Ya habían solicitado la dimisión por lo que consideran “declaraciones vejatorias” que explicaba la edil de Ciudadanos, realizadas en una comisión informativa de esta área municipal.

Para el Partido Popular de Benavente “si él no lo hace, debería de ser el alcalde quien lo cesase, para no ser cómplice de sus insultos y faltas de respeto”. Aseguran también que “no es la primera ocasión demuestra su falta de civismo, como sucedió cuando una vecina le recriminó, tras ser pillado in fraganti aparcando en una plaza de minusválidos”.