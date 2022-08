“Me fascina la relación del autor con los personajes cuando escribo novelas”

El escritor salmantino Benito González García presentó ayer en la localidad de Congosta de Vidriales su última novela “Barbarie”, una de las obras finalistas del Premio Planeta en su edición de 2021. El acto, organizado por la Asociación Cultural de la localidad con motivo de la Semana Cultural, ha tenido una gran aceptación. En la presentación el escritor aprovechó también para leer algunas de sus poesías.

–Escritor y poeta por vocación. Empezó escribiendo poesía pero ¿cuándo decidió dar el salto a la novela?

–Realicé el master de Creación Literaria y había escrito teatro, había escrito relatos y se me hizo un poco pequeño y empecé a escribir una novela que, cuando la terminé, yo terminé encantado. Pero no sabía cuál iba a ser aceptada por la población salmantina (yo soy de Salamanca) y, sobre todo, al tratarse de una autopublicación. Lo cierto es que fue un pequeño éxito y disfruté mucho. Sobre todo, me enamoré de los personajes, de esa forma que tienen ellos de adentrarse en mí y llevarme por donde quieren. Se saben escapar de la “dictadura” a la que yo intento someterles. Y al final hay una relación entre ellos y yo, una comunión entre el escritor y los personajes que me fascinó y empecé después con mi segunda novela.

–Se trata de “Barbarie” que ha presentado en Congosta de Vidriales con motivo de la Semana Cultural. Con ella logró ser finalista del Premio Planeta en 2021.

–Bueno primero la presenté al Premio Ciudad de Valladolid y quedó entre las cinco finalistas entre más de 120 novelas y para mí fue una gran satisfacción. Pero no conseguí que la editorial que está detrás del premio me la publicara y fue cuando decidí, en plena pandemia, mandarla a Planeta a ver qué ocurría y ahí metió la cabeza en la final. Ganó Carmen Mola, pero para mí fue un orgullo representar a mi tierra, Salamanca, y a Castilla y León.

– “Barbarie” es su segunda novela histórica, ambientada en el siglo V. ¿Por qué contar esta historia?

–A mí me gusta mucho el medievo. El imperio romano ya estaba a punto de caer y encuentro un momento de la historia en la que los vándalos, los suevos, parte de los visigodos, querían adentrarse en el imperio romano, cruzar la frontera que era el Rhin. Yo, como he sido hijos de emigrantes, y he vivido muchos años al lado de este río, me encuentro que en la Nochevieja del 406 el Rhin se congela y da paso a más de 200.000 personas. Me pareció un auténtico milagro. Ahí nace una nueva Europa. Esa noche fatídica me pareció muy interesante. Me pareció interesante contar una historia de mujeres. En mis novelas intento ensalzar a la mujer del medievo, mujeres de a pie que dan todo lo que tienen por lo más importante que tienen que son sus hijos.

–La novela histórica tiene un gran trabajo de documentación detrás.

–He tenido la suerte de leer y ser alumno del historiador del medievo de la Universidad de Salamanca, Mínguez y también he ido recopilando información de historiadores de la Edad Media. El trabajo previo a la novela es largo y, aunque es muy bonito, a mí lo que me gusta es sentarme a escribir la novela.

–¿Cree que de algún modo la sociedad de hoy en día puede verse reflejada en esta novela?

–Sí, la historia se repite constantemente. En los últimos veinte años estamos viendo cómo hay grupos humanos que intentan desplazarse hacia zonas que consideran de mejor vivir. Ahí tenemos la cantidad de gente que cruza el Estrecho que vienen con la intención de repoblar nuestra tierra. La gestión política es aparte. La gente de sudamérica buscando trabajo aquí, al igual que lo hicieron los españoles hace décadas en Alemania, están repoblando. La imagen de Europa está cambiando constantemente. Lo vemos también ahora con la gente que está huyendo de la guerra de Ucrania.

–¿Qué ha supuesto ser finalista en los Premios Planeta?

–Es un reconocimiento al trabajo realizado. Lo que se trata es poder seguir disfrutando de la escritura, que la gente pueda seguir leyéndome.

–¿Es una responsabilidad también?

–Sí ahora cuando escribes intentas mantener ese nivel que de repente ha sido encontrado por los jurados. Te debes a los lectores. Yo intentaré seguir disfrutando de la escritura y estoy seguro de que si disfruto la gente que me lea se va a dar cuenta que he puesto el alma en cada línea.

–La nueva novela, “La sentencia”, ¿también es histórica?

–Sí, está ambientada en el año 1600 en plena época de caza de brujas, en la provincia de Salamanca y, si todo va bien, verá la luz en marzo o abril del próximo año.

–¿Sigue escribiendo poesía?

–Sí, disfruto de los poemas. Se está preparando ahora por la Universidad de Salamanca un poemario mío en alemán, que verá la luz en ambos idiomas la próxima primavera.