El Ayuntamiento de Benavente informa que el viernes 12 de agosto, tendrá lugar una sesión plenaria de carácter extraordinario y urgente para desestimar las alegaciones presentadas por Ciudadanos a las modificaciones presupuestarias propuestas en el Pleno Municipal del pasado 7 de julio y aprobadas únicamente con los votos favorables de los concejales de gobierno de PSOE e IU.

La finalidad de dichas modificaciones era el aumento de la inversión municipal para la modernización de las infraestructuras técnicas del Teatro Reina Sofía o la realización de las necesarias obras de mejora de la accesibilidad en el Edificio de la Casa de la Cultura La Encomienda (instalación de un ascensor y la remodelación de los aseos para hacerlos accesibles).

Justificación de las alegaciones

Las alegaciones de Ciudadanos se justificaban, según recoge el informe de Intervención, en:

No haberse ajustado su elaboración y aprobación a los trámites legales.

La creación de la aplicación “15100.63200 Acondicionamiento Plaza Mayor” debió tramitarse con la modalidad de crédito Extraordinario.

Una parte del traspaso a la partida 92000.62400 concretamente la cantidad de 2.624,64 euros, no tiene justificación alguna.

No se justifica que los gastos no pueden demorarse hasta el ejercicio, únicamente se afirma.

La desestimación se basa en el informe de Intervención que concluye que “la modificación presupuestaria 11/2022, cumple con la totalidad de los requisitos formales y materiales contemplados en el artículo 177 TRLHL”.

Comisión de Hacienda

Esta mañana se ha celebrado la preceptiva Comisión Informativa de Hacienda, que también ha tenido que ser convocada bajo el formato de extraordinaria y urgente, a fin de dictaminar sobre las alegaciones presentadas, mediante la exposición del informe del Interventor Municipal cuya propuesta era la desestimación y su posterior votación que ha resultado favorable con los votos de los concejales de PSOE e IU, el voto en contra del grupo Ciudadanos y la abstención del grupo Popular.

Para la concejala de Hacienda, Patricia Martín “una vez más, y ya hemos perdido la cuenta durante este mandato, el portavoz de Ciudadanos se opone a una tramitación administrativa legal careciendo de cualquier fundamento jurídico real, tal y como así se lo ha hecho saber el interventor municipal en sus informes”. Señala la concejala que la actitud del portavoz de ciudadanos es de una absoluta irresponsabilidad y una deslealtad con los benaventanos, pues únicamente busca que el Ayuntamiento pierda los 130.000 euros de subvenciones obtenidas de Fondos Europeos al tratar de impedir la ejecución de inversiones y obras de mejora en edificios municipales emblemáticos como son la Casa de Cultura La Encomienda y el Teatro Reina Sofía”.

Desde el Gobierno Municipal piden a los grupos de la oposición “que ejerciten una oposición constructiva, responsable y leal respecto de los benaventanos y el interés general del municipio. No cabe oponerse a todo por el mero hecho de no gobernar, no se puede estar contra todo y contra todos, eso no es ser oposición. Es inconcebible que los concejales de la oposición se opongan hasta a la concesión de subvenciones de fondos europeos obtenidas por el Ayuntamiento para mejorar servicios e infraestructuras municipales por un importe de 130.000 euros y que sus “únicas propuestas” sean las de maniobrar para que las obras de mejora no puedan ejecutarse en tiempo y forma y así se pierdan las subvenciones obtenidas. Esta es una actitud carente de toda lógica, sentido común y denunciable ante toda la ciudadanía benaventana”.