La asociación cultural Valle Vivo de Santibáñez de Vidriales organiza para hoy y el fin de semana el “Valle Vivo Fest”, un festival que combina diferentes estilos musicales con artistas conocidos y otros emergentes, algunos de ellos de la zona. El objetivo principal, según explica la organización, es “visibilizar la lucha contra la despoblación rural y servir de espacio de encuentro a toda la población, sin dejar de lado otros objetivos fundamentales como la igualdad, la inclusión y la participación”.

Encabeza el cartel de ete año el grupo de punk-rock No Konforme. Hoy la música comenzará a sonar a las siete de la tarde y se espera la participación de Valhalla Crew y NSK, Juan Rubio, Puro Corte, The Tronks, Mallo, Entretiempo, La Reina de los Lagartos y DiscoEnjoy. Mientras que mañana sábado dará comienzo a las 19:30 horas y dará comienzo con Disco Enjoy (pinchada de los 80), La Niña del Luto, Bamboleira, Eria, The Son of Wood, Kepler, No Konforme y DiscoEnjoy.

Este festival es autogestionado y sale adelante con el trabajo de voluntarios de la asociación, vecinos de Santibáñez y la colaboración de negocios locales y el Ayuntamiento de la localidad.

El festival se engloba dentro de la Semana Cultural en la que se organizan actividades también para el fin de semana. Mañana sábado habrá charanga a las 12 y paellada popular en el albergue a las 14:30 horas y a las 17:30 horas habrá batalla naval. Mientras que el domingo a partir de las 12 habrá fiesta de la espuma y After Brunch Party.