Susana Martín Gijón: “Es imposible que haya pasión escritora sin pasión lectora”

La escritora Susana Martín Gijón ha sido la encargada de inaugurar la XXIII Feria del Libro de Benavente, en la que se presentarán hasta 41 publicaciones de distinta temática. Martín Gijón es autora, entre otros muchos títulos, de la serie policíaca que comenzó con la publicación de “Progenie”, “Especie” y este mismo año ha sacado a la luz “Planeta”, que presentaba ayer en la feria tras el pregón inaugural.

La presentación de esta autora corrió a cargo del alcalde de Benavente, Luciano Huerga, quien se refirió al libro como “testigo fiel de nuestra evolución como sociedad”.

El pregón lo comenzó la escritora poniendo en valor la organización de la feria en sí misma y la participación de los vecinos y visitantes en ella. “Estar aquí implica apostar por algo en lo que uno cree. Es un ejercicio de ciudadanía. Se ejerce cada día, con cada acto, con cada decisión que tomamos. Estar aquí implica respaldar la cultura y decir a los gobernantes que esto sí lo queremos. Es de las inversiones que merece la pena”. Siguió en su discurso, en el que estuvo relatando anécdotas de su vida personal relacionadas con la lectura y los libros, haciendo hincapié en que “es muy fácil derribar la cultura en tiempos de crisis. En tiempo de crisis lo primero que pierde es la cultura y, sobre todo, la literatura que todavía no se ha recuperado de la última crisis. Es muy difícil que un escritor pueda vivir de esto y pagar las facturas”.

Y aseguró que “apostar por los libros es lo que a mí me mueve y me remueve. Solo puedo sentir gratitud por la invitación a pregonar esta feria”. Se definió también como una apasionada lectora y señaló que “es imposible que haya pasión escritora si no hay pasión lectora”.

La feria, el jueves

Comienza así con este acto inaugural cuatro jornadas con el libro como protagonista. Hoy dará comienzo la actividad a las 11:45 horas con un cuentacuentos a cargo de Isabel Álvarez. Y desde las 12:30 y cada quince minutos hasta las 13:45 horas están programadas distintas presentaciones. Francisco Mesa, Dores Grego, Antonio Civantos, Vanesa Diez, Lolo y Marina Diez son los autores que presentarán sus libros y firmarán ejemplares por la mañana.

Por la tarde comienza la actividad con tertulia literaria en los jardines de la Mota a las 18:30 horas y un taller de fomento de la escritura y cultura literaria a las 19:15 horas y desde las 20 horas y hasta las 21:45 también cada cuarto de hora está prevista una presentación. Val Marchante, Fernando Regueras, Jesús Losada, Félix G. Modroño, Ramón Jiménez Fraile y Braulio Llamero serán los encargados de completar el programa de la tarde.

Ha tenido también lugar la inauguración de la Exposición “Patria común. Delibes ilustrado” en el Centro Cultural Soledad González. La muestra cedida por la Fundación Miguel Delibes podrá visitarse de lunes a sábado en horario de 12 a 14 horas y hasta el día 17 de agosto.