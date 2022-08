No habrá Feria de Maquinaria Agrícola y Ganadera, la Femag, de Benavente este año. El Ayuntamiento de Benavente había anunciado cambios para esta feria y comienzan este año con la eliminación de esta muestra para poner en marcha una Feria de Productos de la Tierra que se traslada a la zona centro de Benavente. “Es un proceso de transformación hacia una mejora de lo que consideramos que deben ser las ferias. La idea es que sean unas ferias en las que participe un público trasversal, en las que pueda estar todo el mundo representado por productos y contenidos en esos días de feria”, explica el concejal de Turismo, José Mariño.

Han sido 41 años celebrando la Femag con cambios realizados en su programación pero en la que la presencia de maquinaria agrícola y ganadera pasó a ser residual. En este punto, tanto la Concejalía de Turismo como la de Ferias han optado por ofrecer una alternativa a la Femag. “Una Feria de Productos de la Tierra en la que van a tener cabido y prioridad los productores de la zona, pero también contamos con gente de la provincia, de la Comunidad y de España”, explicó la concejal de Ferias, Sandra Otero.

Licores o vinos, quesos, miel, embutidos, pan y repostería, son solo algunos de los sectores que se darán cita en esta feria prevista para los días 2, 3 y 4 de septiembre.

La feria se mueve al centro

En cuanto a su ubicación también hay cambios. “El recinto que venía acogiendo la Femag (antiguo mercado de ganados de Benavente) está en proceso de rehabilitación. Necesita un lavado de cara. Ni era el sitio para hacerla, ni creemos que estén allí bien los expositores”. Es por ello que se va a trasladar al “recinto más bonito que tenemos en Benavente, que es el centro de la ciudad”, señala Otero.

En concreto se instalarán expositores de madera para albergar hasta cuarenta expositores en tres plazas, Santa María, Plaza Mayor y La Madera. “Tenemos ya gran parte de estos expositores decididos a participar en esta feria”, asegura la concejala. “Esta feria requiere mucho trabajo. Los cambios no son fáciles. Estamos hablando de 41 años celebrando la Femag. Pero no estamos aquí para no trabajar, sino para que la ciudad evolucione. Trasladar la feria al centro de la ciudad requiere un esfuerzo importante para todos pero va a ser ganancia para hostelería y comercio”, explica Otero.

Además, con el objetivo de recuperar lo que eran en Benavente las ferias de septiembre y todo su esplendor se apuesta también por dos conciertos de música para los días 2 y 3 de septiembre a cargo de Insomnio y Top Líder. También habrá hinchables, juegos infantiles, pasacalles y “alguna que otra sorpresa”, señaló Otero.

“La Femag no funcionaba y es dinero que al final pagábamos todos para ver animales que ni siquiera son autóctonos. Era una mezcla de zoo y granja escuela. En cuanto a la maquinaria nos cuesta mucho que vengan. Nadie nos ha llamado para venir a la feria, eso quiere decir que tienen interés nulo. Es por ello que hemos apostado por los productos de la tierra”.