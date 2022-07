Viajeros y usuarios de la estación de autobuses de Benavente se quejan de la falta de limpieza de las intstalaciones en general y de los servicios sanitarios en particular. Denuncia que hace pública la agrupación IU Benavente quien asegura que, además, que no solo no se repone material en estos sanitarios, sino que desprenden un olor desagradable a la estación, "más aún con las actuales temperaturas".

Para Izquierda Unida la limpieza de los WC e instalaciones "no pueden estar al albur del personal que pueda alquilar la cafetería de la estación" y recuerda que la estación de autobuses de Benavente "fue construida por la Junta de Castilla y León y licitado por ella el servicio de gestión a las empresas que dan servicio en la misma". La coalición política señala también como "importante y prioritaria la imagen y el buen funcionamiento de la estación de autobuses, pues es el primer lugar que se encuentran los viajeros visitantes, y más aún en una ciudad como Benavente, considerada cruce de caminos y nudo de comunicaciones del noroeste español". Considera que "en las actuales condiciones, no es un buen espejo de la ciudad ni un buen ejemplo de gestión". A los citados problemas de falta de limpieza, señala IU Benavente, que se suman otras incidencias como falta de información y actualización de los cambios que se producen, así como horarios de las taquillas, lo que lleva en ocasiones a tener a los usuarios a expensas de que haya plazas; no hay tampoco consigna (la que hay es automática y muy cara, según IU"; y no hay control de salidas y llegadas de autobuses por megafonía, tal como ocurre en otras estaciones. Recuerda, además, un hecho "histórico" como es que los autobuses nocturnos no entran en la estación y recogen a los viajeros en la avenida El Ferial. Señala IU que "ni la estación de autobuses, ni Benavente, pueden continuar asistiendo impasibles ante la merma o desaparición de servicios al público que ha sufrido en los últimos más de quince años" y considera que ya son "perentorias las obras de reforma de la estación de autobuses y prioritaria su adecuación y modernización para garantizar la movilidad de los ciudadanos. Es necesaria una actuación global en la instalación para mejorar la imagen y eficiencia energética que mejoren la confortabilidad y el servicio a los viajeros así como las condiciones de habitabilidad y salubridad con criterios de sostenibilidad". Actuación que debería posibilitar también la "redistribución de espacios y adecuación de usos que puedan ser integrados y compartidos por Benavente y los benaventanos. Posibles usos de espacios que actualmente se encuentran infravalorados o sin utilidad".