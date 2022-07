Pocas cosas hay tan descorazonadoras como que los niños pierdan la ilusión o las ganas de divertirse. Es por ello que, bajo un cielo con un sol que no brillaba sobre Santa Croya de Tera como consecuencia de un humo eclipsaba todo rayo de luz procedente de los graves incendios en Zamora, unos 70 niños disfrutaron del primer día del campamento de verano del Club Deportivo “La Academia”.

Sergio Castro, miembro del club y uno de los organizadores del campamento, explica que “los niños disfrutan mucho, sobre todo ahora que no hay que llevar mascarillas”. Comenta que “los mayores sí que se dan cuenta de que algo no va bien”. No obstante, mayores y pequeños solo se preocupaban de aprovechar la mañana haciendo lo que les gusta.

Un campamento polideportivo

Para Sergio, el entorno que ofrece Santa Croya de Tera para realización de este tipo de actividades lúdico-deportivas es “el mejor de la comunidad autónoma, y no te exagero”. “Tienes un campo de fútbol perfecto, una pista de fútbol sala, tenis de mesa, baloncesto...”, añade.

Sin embargo, el problema en esta sexta edición del campamento es el mismo que en años anteriores. “Hay multitud de deportes diferentes que se pueden realizar aquí, pero hacen falta monitores que sepan sobre cada uno”, lamenta Sergio Castro.

Mientras la ceniza seguía cayendo del cielo y el humo poco a poco encapotaba el cielo sobre todo el Valle del Tera, niños y monitores ponían todo de su parte para pasar una mañana alejados de cualquier posible pensamiento negativo, pues qué mejor manera de desconectar para los niños que divertirse y socializar con otros a través de actividades preparadas para formar a través de todo tipo de actividades tuteladas por monitores titulados.

Más de 70 niños de entre 4 y 16 años

Este año, en el que las restricciones han desaparecido prácticamente al completo, son más de 70 niños y niñas de entre 4 y 16 años los que este año se han apuntado a este campamento .“Este año, además, como hay niños muy pequeños, hemos incluido una carpa para que realicen manualidades o hagan todo tipo de actividades, no necesariamente relacionadas con el fútbol”, explica Sergio Castro.

Ahora, queda la incertidumbre de no saber cuándo podrá retomarse esta actividad, ante el desalojo de la localidad croyana como consecuencia del incendio que asola, una vez más, la provincia de Zamora.