No es la primera vez que las intervenciones plenarias del portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Benavente, Jesús María Saldaña, prenden la mecha de una polémica política.

Ocurrió cuando acusó a la concejal de Hacienda de haber cambiado de fecha una comisión porque tenía que ir a la peluquería, o cuando anunció que no iba a secundar el minuto de silencio al comienzo de los plenos por las víctimas de la violencia de género y de la pandemia.

En esta ocasión, una ambulancia adquirida para Protección Civil por la Concejalía de Administración Interior ha sido la espoleta de una nueva polémica que ha llevado al concejal de área, Fernandos Marcos, a pedirle a Saldaña que rectifique.

16.350 euros de inversión y vida útil hasta 2026

En fechas pasadas el Ayuntamiento adquirió una ambulancia a solicitud de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Benavente, cuyo coste ha sido 16.350 euros y una vida útil estimada hasta el año 2026.

El vehículo le fue entregado a la agrupación a fin de sustituir la antigua ambulancia, la cual había llegado al final de su vida útil.

PP y Ciudadanos en contra

"Esta fue una de las muchas actuaciones de inversión tratadas durante el ultimo Pleno y a las que votaron en contra los concejales de la oposición del PP y Ciudadanos", ha explicado Marcos.

Durante su intervención en el Pleno, el portavoz de Ciudadanos, "puso en duda la idoneidad y utilidad de la compra de la ambulancia, dedicándose, ante su falta de argumentos y propuestas reales a basar su intervención en los típicos y constantes intentos de chascarrillos y gracietas sin gracia, e incluso se atrevió a decir que la compra efectuada era “como el que compra un autobús para hacer un viaje a Madrid”, ha recordado Marcos.

Reprobación

Por este motivo, Marcos ha salido al paso de la intervención de Jesús María Saldaña. "Me veo en la obligación de reprobar y afear públicamente las afirmaciones y declaraciones desconsideradas efectuadas por el Señor Saldaña, puesto que ponen en cuestión una de las principales labores de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Benavente, la de aistencia sanitaria".

Las agrupaciones, precisa Marcos, que cuentan con personal, material e incluso transporte sanitario "tienen encomendada la labor de asistir y actuar ante emergencias sanitarias, bien como auxiliares de los servicios médicos presentes o en su ausencia, proporcionando los primeros auxilios y el transporte al centro médico en caso de contar con ambulancia".

160 intervenciones anuales

Según los datos de la agrupación de Protección civil de Benavente son cerca de 160 servicios o actuaciones al año en las que colabora a lo largo de un año normal en la prevención y seguridad en actos públicos y eventos de todo tipo, ante emergencias, accidentes de múltiples víctimas y catástrofes y es parte activa en la información y formación de los ciudadanos en materia de seguridad y protección.

Marcos responde de forma explícita a las afirmaciones del concejal de Ciudadanos. "Si tuviésemos que alquilar una ambulancia para cada uno de los servicios en los que se requiere a lo largo del año (300 euros/día), tendríamos un coste económico muy superior".

Amortizada en un año

El concejal de Administración Interior, subraya que está prevista la amortización del coste del vehículo sanitario en el primer año de su utilización.

"Pero no es el criterio economicista la vertiente principal de la compra de este vehículo ambulancia, pues la economía pasa ante un segundo plano al entrar el servicio de asistencia sanitaria inmediata por Protección Civil como principal valor de la adquisición", razona.

Por último, Fernando Marcos ha lanzado un mensaje al portavoz de Ciudadanos. "Como concejal de Seguridad Ciudadana, y con el respaldo de todos los compañeros del Gobierno Municipal, no voy a tolerar que se falte al respeto a las personas voluntarias que componen Protección Civil de Benavente, las cuales cuentan con todo nuestro respeto y agradecimiento institucional y personal".

Por este motivo, agrega, "pido al Sr. Saldaña una rectificación pública y sus disculpas hacía la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Benavente".

"Su desconocimiento sobre los servicios sanitarios prestados para los que se requiere una ambulancia no legitima su actitud desconsiderada y burlesca. Tiene usted la oportunidad de rectificar, no la desaproveche. Todos cometemos errores, pero el mayor error es no pedir disculpas a las personas a las que injustamente se falta al respeto, como son este caso los miembros voluntarios de Protección Civil de Benavente", concluye.