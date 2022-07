Benavente y Santa Cristina de la Polvorosa acogerán durante la segunda quincena del mes de julio una serie de talleres orientados a acercar las nuevas tecnologías de la información y la comunicación a los mayores de 65 años.

El primero de estos talleres, organizados por Cruz Roja, es el que está teniendo lugar en Benavente y se ha dividido en dos grupos. El primero de ellos terminará mañana viernes día 15 de julio. El segundo grupo tendrá su oportunidad entre el próximo lunes 18 y el viernes 22.

Según confirma Marian García, responsable de los talleres de Cruz Roja, “el primero de los grupos ha tenido una iniciación, estaba orientado a los que tenían un nivel más bajo en cuanto a competencias digitales”.

“El segundo grupo tiene un nivel algo más avanzado en uso de teléfono móvil, por ejemplo”, añade.

Los talleres, afirma Marian García, se encuentran dentro del Programa de Mayores de Cruz Roja, bajo el marco de la Promoción de la Red Social y el Envejecimiento Saludable.

Las TIC o tecnologías de la información y la comunicación llegaron a la sociedad para quedarse y mejorarla en la medida de lo posible.

No obstante, su aparición generó una brecha generacional, no familiarizada con estas tecnologías y los llamados nativos digitales, que han estado en contacto con las TIC desde pequeños.

El objetivo de estos talleres, explica García, “es acabar con esa brecha generacional”. “No podemos dejar tiradas o desconectadas a las personas mayores”, apunta.

Los que no son nativos digitales o migrantes digitales, que han tenido más oportunidades para llevar a cabo esa alfabetización digital, actualmente, se encuentran en desventaja respecto a ellos, pues pocas son las cosas que no se hacen o pueden hacerse de manera digital.

“Ya no solo es una forma de comunicación, sino que son muchas las gestiones administrativas que los mayores no pueden hacer porque no han tenido esa oportunidad de alfabetización digital”, explica Marian García.

En palabras de la responsable de los talleres, se trata de que los participantes abandonen el miedo y sigan poco a poco aprendiendo cosas nuevas.

García no quiso olvidar a sus compañeras de Cruz Roja y agradeció al personal voluntario “que podamos hacer estos talleres”.

Además, a falta de confirmación, estos talleres tendrán lugar en Santa Cristina de la Polvorosa, siempre y cuando salga un grupo.