Joau Moura Caetano, Cuauhtemoc Ayala y Juan Manuel Munera son los tres rejoneadores que durante la tarde de ayer pusieron en pie a la Plaza de Toros de San Cristóbal de Entreviñas en uno de los grandes eventos del programa de festejos de este 2022.

Cada uno de los rejoneadores se enfrentó a dos toros en un evento que dejó sin aliento a una gran cantidad de espectadores que no quiso perderse un evento de estas dimensiones.

La corrida no estuvo exenta de sustos, pues seguramente debido a las altas temperaturas, dos de los toros cayeron desmayados, antes incluso de saltar al ruedo. No obstante, ello no impidió que finalmente se celebrara la corrida con aparente normalidad.