El equipo de Gobierno de Benavente saca adelante en solitario los cambios en el presupuesto

Apenas un mes después de la celebración de la última sesión ordinaria, el Ayuntamiento de Benavente acogió durante la mañana de ayer un pleno extraordinario, a fin de aprobar las modificaciones presupuestarias propuestas por el equipo de gobierno.

Así pues, quedó aprobada por nueve votos a favor y siete votos e contra la modificación de la partida presupuestaria destinada a gastos jurídicos, así como a la mejora y modernización del Teatro Reina Sofía.

Dichas modificaciones han sido calificadas como “esperpénticas” por Beatriz Asensio, portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular en el consistorio benaventano.

Manuel Burón, portavoz de Izquierda Unida, respondió a esta calificación alegando que es “rocambolesco” que el Partido Popular haga ese tipo de acusaciones y apoyó su discurso aludiendo a casos de corrupción e irregularidades económicas del grupo popular, no solo en la ciudad de Benavente.

Asensio manifestó, como ya lo hiciera durante la jornada del miércoles ante los medios en la sede del grupo popular, acusa al equipo de gobierno de “incumplir sus propios presupuestos”.

Aludió directamente al alcalde Luciano Huerga, denunciando su “política de enfrentamiento” y su “interés por meterse en pleitos”.

Por su parte, Luciano Huerga se mantuvo frío y no quiso entrar en el juego de descalificaciones y acusaciones afirmando que “aunque me busque, no me va a encontrar”.

En medio de un fuego cruzado de acusaciones e intentos de desacreditación entre los miembros del Pleno municipal benaventano, la Concejala de Hacienda, Patricia Martín, sacó pecho de una gestión económica a la que calificó de “honrada” y cuyos frutos, afirma, son “dos superávit consecutivos por primera vez en la historia”.

Quiso apoyar su discurso aportando el dato de que el último ejercicio se cerró con un superávit de 961.000 euros.

Con esos datos, instó a la portavoz del grupo de oposición, Beatriz Asensio, a que “dejara de mentir” y tachó de “desastrosa” la gestión previa del anterior gobierno del Partido Popular.

El segundo punto del orden del día giraba en torno a la aprobación de la transferencia de crédito entre distintas áreas de gasto. En este paquete de medidas entraba la restauración del mosaico de la Plaza Mayor y un plan de mejora de edificios municipales.

La restauración del mosaico, además, implica un traslado, que se presupone que se hará a la Plaza del Grano. Ante esto, el grupo popular manifiesta su rotunda oposición porque “el mosaico es una obra que merece ser restaurada y permanecer en el centro de la ciudad”.

Afirman que se trata de un símbolo para el pueblo benaventano y que su retirada supondría seguir sumiendo al centro de la ciudad en el abandono.

Finalmente, la moción fue aprobada por nueve votos a favor y seis en contra, pues un miembro del grupo popular tuvo que abandonar la sala antes de finalizar la sesión.