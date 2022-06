Dos heridos, uno de ellos de gravedad, es el primer balance del recorrido del Toro Enmaromado de Benavente. Se trata de dos jóvenes, uno de ellos corneado en el cuello, cuyo nombre responde a las iniciales de J. C. A. N. Se trataría de un vecino de Castrogonzalo que habría resultado cogido en una "desenfilada" del toro a la altura de la calle los Carros. La cornada, por el lugar de la herida, es aparatosa. Fue atendido de urgencia en el hospital de campaña por el doctor Luis Medina, cirujano de la plaza de toros de Valladolid, y posteriormente trasladado en UVI móvil al hospital Virgen de la Concha de Zamora. En principio, no habría afectación vascular y la vida del herido, por el momento, no correría peligro. El segundo herido es un joven benaventano de iniciales R.T.S, al que se le ha apreciado una rotura fibrilar en un gemelo tras un accidente a la salida del toro. Otras 27 personas han sido atendidas en el hospital de campaña por contusiones debidas a golpes y caídas.