El portavoz de Ciudadanos y exalcalde de Benavente, Jesús María Saldaña, permaneció ayer sentado deliberadamente al inicio de la sesión plenaria mientras el resto de la Corporación guardaba un minuto de silencio por las víctimas de la violencia de género (cuatro en las últimas dos semanas) y también, desde hace dos años, por los fallecidos por la pandemia.

Saldaña había anunciado por escrito y verbalmente que desde esta sesión plenaria no secundaría el minuto de silencio. Lo hizo en la Junta de Portavoces, en la que se renovó el consenso entre el resto de grupos.

“El concejal Jesús María Saldaña, en su propio nombre pone en conocimiento del señor alcalde que manifiesta un profundo respeto y consideración a las víctimas de la violencia machista y el repudio a los agresores, pero a estas alturas de la legislatura ya nos conocemos todos, y considero que el habitual minuto de silencio al inicio de los plenos tiene como objetivo principal el crecimiento de la vanidad del señor alcalde, que después de tres años de continuos desprecios a los concejales conocidos como de la oposición, se vanagloria de dominarnos como marionetas: Ahora os ponéis de pie, ahora os sentáis, ahora os calláis, o ya se enterarán ustedes por la prensa”, dice el escrito, que leyó durante la Junta de Portavoces.

"El valor de los gestos

“Los gestos tienen su valor, pero su reiteración los devalúa. No creo que con los habituales minutos de silencio hayamos mitigado el dolor de ninguna víctima ni conseguido encauzar a ningún maltratador”, afirma.

“No me pondré en pie cuando usted lo pida, y no culpabilice a mi partido político ni al Grupo Municipal de Ciudadanos de mi actitud personal”, concluye.

Jesús María Saldaña permaneció sentado como había prometido hacer y no explicó su postura en la sesión. A su término, el alcalde lamento “profundamente” la ruptura del consenso alcanzado en noviembre de 2016 y que fue renovada en la Junta de Portavoces.

Según Luciano Huerga, invitó a Saldaña a realizar una propuesta y este declinó. PSOE, IU y PP acordaron mantener el minuto de silencio que desde hace dos años incluye también a las víctimas de la pandemia.

“El señor Saldaña es el único responsable de sus actos reaccionarios y negacionistas. Es una falta de respeto a las víctimas de la violencia machista, pero también a las víctimas del covid”, dijo recordando que “no es la primera vez que el señor Saldaña nos regala con comentarios machistas”, en referencia a la alusión a que la concejala de Hacienda cambió una comisión informativa porque tenía que ir a la peluquería, cuando se había producido un error en la convocatoria.

La “sentada” de Saldaña marcó la sesión, que volvió a resultar bronca y repleta de reproches entre los concejales de la oposición y del equipo de Gobierno de coalición.