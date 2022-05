Así homenajea Santa Cristina al ciclista Fabián García

Santa Cristina de la Polvorosa ha rendido homenaje al ciclista profesional Fabián García y ha puesto su nombre al pabellón deportivo de la localidad. Ha sido un acto muy emotivo y al que se han unido numerosos vecinos del pueblo que no han querido dejar de ofrecer sus muestras de afecto a este deportista que lleva 50 años ya dedicado al mundo del ciclismo.

“Fabián ha sabido y ha hecho del ciclismo una forma de vida. Siempre ha sido un gran profesional y una excelente persona, ha sabido llevar a su pueblo con orgullo allá por doquier. Consideramos que no es demasiado que su nombre quede plasmado en este polideportivo y pase desde hoy a llamarse Polideportivo Municipal Fabián García”, indicó en el acto homenaje el alcalde de Santa Cristina de la Polvorosa, Salvador Domínguez, antes de dar voz al homenajeado.

Apenas pudo pronunciar unas palabras para agradecer las muestras de afecto de su pueblo y descubrió después una placa situada a la entrada del pabellón. Varios concejales le hicieron entrega de unas flores y también sus alumnos de ciclismo quisieron agradecerle su labor en un sentido acto. Además en uno de las paredes del pabellón se observa un gran mural pintado por Carlos Adeva con la imagen de Fabián sobre una bicicleta.

“Es imposible enumerar todos los logros conseguidos en su dilatada carrera”, indicó Domínguez. Y es cierto porque han sido muchas las competiciones que le han visto brillar a este “cuco” desde que con 18 años comenzó a competir como amateur con el equipo vecino de Benavente.

Compartió equipo con el legendario Álvaro Pino en el conjunto Cesantes. Precisamente también estuvo en este acto Álvaro Pino. “Es de Santa Cristina, pero como deportista lo teníamos prácticamente adoptado en Galicia. Tenemos una amistad de muchos años, es compañero de fatigas de ciclismo pero casi como un familiar. Su casa ha sido el hostal u hospedaje que teníamos para comer, para dormir, para ducharnos, cuando íbamos correr a Valladolid”.

Y puso en valor la formación de los niños porque “sabe mucho de ciclismo, y es un acierto extraordinario”, sin dejar de lado la “extraordinaria persona que es”.

Fabián explicó a este periódico que “llevo ahora mismo cerca de cincuenta años. En estos años tengo experiencias de todo tipo, pero son tantas cosas que se te olvidan ya”, explicaba ilusionado.

Reconoce que de su dilatada experiencia profesional lo que más ilusión le ha hecho ha sido correr la Vuelta a España, en el año 1981. También el Trofeo de Iberdrola, por los saltos del Esla que “la gané yo y fue en casa y siempre te hace mucha ilusión”, explica.

Ha corrido en todas las categorías. En máster 50 consiguió en 2006 ser campeón de España, además de participar en los campeonatos del mundo y de Europa con la selección española. Recientemente, quedó segundo en el campeonato de España, máster 60 contrarreloj, disputado en 2021 en Valladolid. Y en Lalín, el 29 de agosto, campeón de España en MTT.

Sigue en activo y asegura que “quería correr el Campeonato de España y del Mundo Contrarreloj y de Fondo en Carretera, que es en Italia en septiembre. Si me respetan las lesiones y no me pasa nada quiero estar allí”.

En el día a día asegura que “ahora con los años se recupera mucho peor y es un equilibro entre alimentación, entrenamiento y descanso. Entreno alrededor de cuatro días a la semana, unas tres horas. Depende del día, de la intensidad”.