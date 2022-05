Fiestas del Toro en Benavente: “La Fragua” no saldrá este año a los desfiles como peña oficial

Las Fiestas del Toro de Benavente no contarán este año con la Peña La Fragua como peña oficial. Así lo ha comunicado el presidente de esta agrupación tanto a la Coordinadora de Peñas como a la Concejalía de Fiestas del Ayuntamiento de Benavente.

Las peñas oficiales del Toro Enmaromado preparan desde hace semanas lo que serán las Fiestas del Toro de este año, tras tres años de espera y dos sin haber podido disfrutar de la esencia de su existencia, los festejos del enmaromado. La pandemia ha llegado para cambiarlo todo y también lo referente a las peñas que este año en muchos casos están viendo cómo se reduce la asistencia de socios para las fiestas de este año, sobre todo, de los peñistas más mayores.

El caso de La Fragua ha sido más drástico y no van a poder seguir, al menos de momento, como peña oficial. Ya en la procesión de La Veguilla renunciaron a salir como el resto de las peñas por falta de suficientes peñistas voluntarios para llevar a hombres la imagen de la patrona. “Somos una peña pequeña pero hemos trabajado como todas las demás, pero ahora mismo es imposible seguir, al menos de momento, puesto que necesitamos más implicación de la gente y, los que habitualmente tiramos del carro, bien por motivos personales o laborales, este año no podemos estar. Cuando somos pocos y falta la gente que tiene ese entusiasmo con la peña, con las fiestas, con estar ahí, pues nos quedamos en nada”, explica Roberto López el presidente de la Peña.

“Con la pandemia nos hemos ido desvinculando de la peña. Mantenemos el local y seguramente si alguien quiere podrá ir a reunirse son los amigos, pero de momento ahí queda”.

La Peña La Fragua se fundó en el año 2012, en el mes de agosto, según sus estatutos. El nombre de la peña surgió de la fragua del mesón Quitapintas, donde se reunían el grupo de fundadores, que se animó a dar el paso de constituir no solo una peña, sino que fuera oficial. “Nació como peña oficial”, explica Roberto. Y al año siguiente ya salieron en los desfiles oficiales del Toro y formaban parte de la Coordinadora de Peñas que pasa ahora a estar integrada por doce peñas. Aunque comenzaron con unos cien socios, según asegura Roberto, quien lleva al frente de esta agrupación de peñistas desde el año 2014, “poco antes de la pandemia éramos 50 y no sé si ahora llegamos a 30”.

Aunque este año no va a poder ser que La Fragua siga siendo peña oficial, no descartan intentarlo en los próximos años. “Es muy complicado. Todo ha cambiado mucho, y no hay modo de hacer que la gente se anime a asociarse y a colaborar y participar con ese entusiasmo que se viven las fiestas del Toro desde dentro”.