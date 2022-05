La Junta prevé invertir 900.000 euros en modernizar la Estación de Autobuses

La Junta de Castilla y León prevé invertir 900.000 euros en la modernización de la Estación de Autobuses de Benavente, pero la actuación tendrá que esperar a 2023 porque en los presupuestos prorrogados de 2021 vigentes en este ejercicio no hay partida económica.

La Dirección General de Transportes confirmó ayer que el proyecto de modernización está redactado desde hace tiempo y que será financiado con fondos regionales, y no con fondos europeos.

Esta actuación comenzó a diseñarse en 2017, según confirmó entonces el entonces director general, Ignacio Santos con el objetivo de propiciar un cambio integral de las instalaciones, antiguas y deterioradas.

La consejera de Movilidad y Transformación Digital, María González Corral, aseguró el miércoles en una comparecencia que las estaciones de autobuses de Almazán (Soria) y Benavente, forman parte de un paquete de actuaciones de modernización de infraestructuras de transporte de viajeros.

Coincidiendo en el tiempo, el alcalde de Benavente, Luciano Huerga, ha remitido una carta a la consejera reclamando la ejecución de este proyecto “que lleva tiempo finalizado pero pendiente de llevarse a efecto” y “es muy necesario para revitalizar la infraestructura y el uso del servicio de pasajeros en un punto clave para la logística y el transporte, también de viajeros, como es Benavente”.

Huerga pide también una reunión a la consejera para abordar la “urgencia” de esta actuación y otras actuaciones relacionadas con la ciudad.

La Dirección General de Transportes invirtió 100.000 euros en una reforma de urgencia a partir de 2017 en la estación de autobuses. La actuación se centró entonces en la reparación del muro vallado que delimita la zona de estacionamiento de los vehículos de transporte, que en algunos tramos se encontraba en muy mal estado, y también a la ejecución de mejoras menores en el conjunto de la infraestructura.

Esta actuación puso en marcha un proyecto de modernización mucho más amplio y ambicioso que no ha podido desarrollarse en estos años por falta de fondos. La prórroga de los presupuestos regionales en 2021 y el adelanto de las elecciones regionales influyeron también en que no se llevara a efecto, y que no pueda desarrollarse en 2022.

La prórroga presupuestaria vigente y el hecho de que no tenga consignada partida alguna relega la actuación a la aprobación de las cuentas de 2023, lo que en teoría debería ocurrir a finales de este ejercicio económico. La actuación se llevaría a efecto, por lo tanto, el próximo año.

El anterior director general informó al Ayuntamiento de que el proyecto previsto modernizaría de forma integral la infraestructura, aunque no han trascendido detalles de la intervención y cómo quedara tras esta la estación de autobuses benaventana.