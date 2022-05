Cruz Roja Benavente: “Me jubilo ¿y ahora qué?”

“Me jubilo y … ¿ahora qué?”. Este era el título con el que ha arrancado en Benavente, tras la inauguración oficial, la Semana de los Mayores de Cruz Roja que celebra su décimo cuarta edición. A la respuesta han respondido desde su experiencia cuatro personas invitadas a una mesa redonda, que ha estado moderada por el locutor de radio Jesús Villarino Díez. Miguel Ángel Nuevo del Fraile, entrenador de fútbol en el Club Deportivo Benavente; José Carlos Guerra, escritor y pintor de reconocido prestigio; José Ángel Llamas Gangoso, artista y artesano; y Concepción García Baladrón, voluntaria de Cruz Roja en Benavente han sido partícipes de esta iniciativa que ha contado con una gran acogida.

“¿Qué se hace cuando uno se jubila?”, se preguntaba Villarino y él mismo respondía “vivir lo mejor que se puede. Hay gente que tiene aficiones y se apoya en ellas y, sinceramente, a mí me falta tiempo a lo largo del día para hacer lo que me gustaría hacer. Necesito más tiempo”.

El problema que tenemos las personas mayores es la soledad

José Carlos Guerra reflexionaba que “la curiosidad es la que nos hace avanzar, la que nos empuja a seguir proyectándonos en el tiempo. El tiempo que tenemos ahora, cada momento tienes que ir sabiendo que es un paso más. A mí cuando me preguntan la edad, siempre respondo que ya cumplí los cuarenta”, señalaba. También indicó que “las personas mayores, el problema que tenemos es la soledad y hay que huir de ella. Es el enemigo que tenemos los que estamos jubilados y el miedo que tenemos que va avanzando la vida y seguimos solos”, señaló.

Yo intento vivir lo mejor que puedo. Tenía una cantidad de proyectos para cuando cumpliera los 65 y ahora lo hago lo más deprisa que puedo

También José Ángel Llamas aportó su granito de arena en esta exposición de experiencias. El artista confesó sin entrar en detalles que “llevo un año prejubilado y todavía no estoy jubilado. A mí me ha salido una compañera de viaje”. Asegura Llamas que lo que ha tratado es “vivir lo mejor que puedo. Tenía una cantidad de proyectos para los 65 que ahora los he tenido que adelantar “por si”. Y lanzó un mensaje para esas personas que de algún modo no se encuentran en su mejor momento anímico con el paso de los años y señaló “que nunca se tire para atrás, que siempre saquen de donde no hay”.

Explicó también que “con un año que llevo prejubilado tengo la cabeza llena de telares. Hay un taller en mi casa que lo he tenido siempre y cuando cumpliera los 65 años tenía muchos proyectos pero voy lo más deprisa que puedo”, relató. Y aunque señaló que hoy en día muestra su obra en distintas exposiciones, lamentó que “nadie suelta la guita, y con mi pensión no puedo con todo, si no pagan ni el desplazamiento ni una comida”.

Somos personas mayores, pero somos personas autónomas

También Conchi García ha querido hablar de su experiencia cuando lleva dos años jubilada. Ella es voluntaria de Cruz Roja y ha aportado su experiencia en materia profesional a los talleres que se realizan con personas mayores. “Hicimos un grupo de trabajo y hemos adaptado los materiales de estos talleres de estimulación cognitiva a la lectura fácil para que los participantes sean más independientes a la hora de hacer las actividades”. Hizo hincapié en que “somos mayores, pero somos personas autónomas”.

Lo importante es tener ilusión por las cosas que hacemos, yo ahora dedico más tiempo a lo que más me gusta que es el deporte

Por su parte, Miguel Ángel Nuevo, explicó que es jubilado activo. “Sigo trabajando. Me gusta mi trabajo y me siento capacitado y lo haré hasta que me canse o vea que mis capacidades me fallan” y aseguró que lo que ha cambiado con su jubilación es que “ahora me dedico más a lo que más me gusta que es el deporte. Tengo todo el día ocupado y a veces me surgen más cosas de lo que puedo desarrollar”. Para Miguel Ángel “lo importante es tener ilusión por las cosas que hacer. A mí lo que más me ayuda es el deporte”.

En el acto inaugural la presidenta Inés Mateos hizo hincapié en la labor de Cruz Roja Benavente con los mayores durante la pandemia y el alcalde, Luciano Huerga, también puso en valor la labor de esta organización en Benavente.