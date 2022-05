“La carrera del toro vuelve con toda normalidad y siempre con respeto al animal”

Desde el día de la Veguilla en que el alcalde de Benavente concede el toro a los benaventanos, comienza la cuenta atrás para ver sobre el asfalto al protagonista de este festejo. Cincuenta días que se van restando y en los que se concreta la organización de las iniciativas y actividades previstas para la Semana Grande del Toro Enmaromado, tanto por parte del Ayuntamiento como de las peñas oficiales y no oficiales que dan vida a estas fiestas. Este año es un tanto especial tras dos de parón, sin toro enmaromado. La concejala de Fiestas, Patricia Martín, cuenta en esta entrevista cómo están los preparativos de las fiestas de este año.

–Las Fiestas del Toro este año serán un tanto especiales, tras dos años de parón y tres de espera, ¿no?.

–Sí porque después de estos dos años de pandemia, tenemos muchas ganas de iniciar las fiestas. Entonces el último año tampoco fueron unas fiestas como las que deberían de haber sido, fueron muy tristes y ahora estamos esperando ya que pase este mes que queda, estamos hilvanando los retoques que quedan para empezar las fiestas que esperamos que sean lo más alegres posibles. Después de tres años sin fiesta sí que se necesita un poco dejar a un lado por unos días los problemas cotidianos.

–El protagonista principal este año Siguiñuelo. ¿Cómo se encuentra el astado?

–Siguiñuelo ha cambiado la alimentación para entrenarse para la carrera del día 15. Está entrenando tres kilómetros de carrera un día sí y un día no para estar preparado para el recorrido previsto en Benavente. Sí que vamos haciendo un seguimiento de cómo está el toro.

–¿Se tiene previsto algún cambio para la carrera del toro, o se va a retomar como se dejó en el año 2019?

–Se va a retomar de manera normal, como se venía haciendo los últimos años. No hay ninguna previsión sanitaria diferente a lo que venía siendo en los últimos años, por lo que su desarrollo será igual o muy parecido a la carrera de 2019. Una carrera en la que, como siempre, habrá que respetar las normas, no citar al toro y facilitando al toro el trayecto hasta el final del recorrido. Estoy segura de que todos los benaventanos ayudan en la carrera y este año no va a ser diferente, es algo vital para el animal.

–Pero ¿volverá a contar con una serie de colaboradores para garantizar el mejor desarrollo posible de la carrera?.

–Sí, hay colaboradores de la carrera y como manda la legislación taurina van a llevar un brazalete de color rojo. Es un grupo de colaboradores que ya ha estado otros año y hay también alguna nueva incorporación. Es gente que va a hacer lo posible porque se lleve a cabo del mejor modo el desarrollo de la carrera y que se cumplen las normas y, sobre todo, que no se moleste al toro y que pueda hacer su recorrido sin ningún tipo de problema hasta el final del recorrido.

–A la hora de enmaromarlo, ¿alguna novedad este año?

–La novedad fue en el 2017. Pero aunque en el toril se han hecho obras no afectan a lo que es el enmaromamiento del toro. Sigue siendo el mueco de pinza, más fácil de enmaromar a lo que había antes.

–Dentro de la programación festiva habrá más espectáculos taurinos.

–Sí, los dos toros del alba, uno de ellos un utrero que saldrá del toril el sábado de las fiestas. Y después vuelve a haber encierros, un toro del cajón y la Vaca de la Sangría que dona la peña No te Embales. Habrá también unas vacas por el recorrido urbano para las peñas, en lugar de la becerrada.

–Hay novedades por tanto. Este año se hace cargo de un toro del cajón el Ayuntamiento.

–Sí. No hemos podido llegar a un acuerdo con la asociación que otros años soltaba los toros del cajón pero hemos decidido apostar igualmente por este festejo.

–Había hablado de la necesidad de trasladar la fiesta al día. ¿Este año será posible?

–A mí sí que me gustaría. Pero la fiesta de este año no va a poder contar con grandes cambios. Es algo que hay que valorarlo con tiempo y contando con las peñas. Pero seguiremos intentando dar ese cambio.

–Habla de las peñas y con las oficiales sí que hay varias iniciativas que se realizan en los últimos años para animar las fiestas.

–Las peñas son muy importantes para estos festejos. Es uno de los grandes atractivos de las fiestas, junto con la carrera del toro. Dan un colorido especial a las fiestas y esperamos contar con ellas en algunas iniciativas como la degustación en la Mota.

–Importante es también la música en estas fiestas. Además de las charangas habrá varias actuaciones de música este año.

–Va a haber verbena el lunes, en el barrio del Toril; en la Plaza de la Madera antes del espectáculo de fuego el martes; el miércoles hay concierto en Plaza Mayor; el jueves, verbena en Plaza la Madera y un tributo en Plaza Mayor; el viernes otra actuación por la tarde y verbena por la noche; y el domingo un concierto.

–Se retoman las fiestas, por tanto, dentro de la normalidad, ¿cómo las afronta?

–Como benaventana después de dos años sin nuestras fiestas, algo tan metido en nuestro ADN, estoy muy ilusionada. Ya era hora de retomar las fiestas. Estoy con muchas ganas de que salgan adelante y que, después de dos años de parón, la gente se divierta. Son las fiestas de la vuelta a la normalidad y esperando que se recuerden siempre.

–¿Cómo está el expediente para pedir la declaración de las Fiestas de Interés Turístico Nacional?

–Pues prácticamente finalizado. En unas semanas podremos presentarlo, para conseguir esa declaración.