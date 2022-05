La Plaza Mayor de Benavente clausuró en la tarde de ayer la I Feria de Diseño y Arte “Design Weekend Benavente” que ha tenido gran afluencia de público durante las tres jornadas. La iniciativa, promovida desde las Concejalías de Juventud y de Turismo, se ha presentado en la ciudad como una de las novedades del calendario ferial de Benavente en el que se ha apostado por poner en valor al talento de varios benaventanos.

La jornada de clausura ha contado con la visita especial de la benaventana Esther Vaquero, diseñadora de vestuario de cine, que, tras presentarse y explicar su trayectoria en este trabajo que le ha llevado a obtener el reconocimiento oficial en varias ocasiones, ha conversado con los visitantes presentes en esta feria que no han dudado en interesarse por su trabajo. “Me dedico al diseño de vestuario escénico. Esta disciplina es muy poco conocida y no se puede presentar en un expositor, pero sí en los cines. El diseño de vestuario tiene unas particularidades. Pretendemos que creamos que los actores son el personaje que están haciendo. Trabajamos para que el actor se sienta cómodo dentro del vestuario y que le ayude a que todos nos creamos ese personaje”, señaló la diseñadora.

Aseguraba Esther tener “mucha suerte” en el oficio que ha elegido y que nunca se hubiera imaginado tener la suerte que he tenido. He trabajado en proyectos muy bonitos y he visto mi trabajo reconocido en varias ocasiones”.

Precisamente de sus trabajos le preguntaron durante el acto en la feria y se refirió a uno de los protagonizados por el recientemente fallecido Juan Diego con quien trabajó hace algo más de ocho años en la película “Anochece en la india” en que el personaje que interpreta Juan Diego realiza un último viaje a la India y lo hace en silla de ruedas porque padece ELA. “Dependiendo del plano teníamos que quitar y poner protecciones completas. Por una cuestión técnica y artística de la concepción de ese personaje se lleva la palma de los más complejos”.

Durante todo el día continuaron también los talleres de impresión 3D con los niños, en la carpa de PrintaBen3D y que no ha dejado de contar con el interés de los más pequeños desde la tarde del viernes. Continuaron también los diseñadores mostrando sus creaciones, como Soraya Pedrero, realizadora audiovisual, fotógrafa, amante de las manualidades e ilustradora que, además de sus montajes de Stop Motion para dar vida a los PlayMobil, ha presentado personajes creados a través de dibujo digital.