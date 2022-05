La I Feria de Diseño y Arte de Benavente llegó ayer a celebrar su momento álgido de la programación, un desfile de moda en el que tres diseñadoras benaventanas han mostrado sus colecciones, contando con colaboradores de la zona. La Plaza Mayor albergó una gran cantidad de público que animó a los modelos de este evento y no faltaron numerosos aplausos durante más de una hora.

Comenzó el desfile la diseñadora de moda Teresa Furones Galocha. En esta ocasión ha presentado algunos de los trabajos que ha ido haciendo durante la carrera de Diseño, así como “mis propuestas para el mundo de la moda actual”. En el desfile ha dejado ver tres de sus colecciones. “Una inspirada en la provincia de Zamora, otra trabajada en piel para concienciar sobre el maltrato animal y otra que habla sobre mí. Sobre el transcurso desde pequeñita al momento actual”.

En la presentación de sus diseños se pudo ver algo que “me gusta mucho” como son los volúmenes que considera una de sus señas de identidad. No faltó el rosa en sus diseños que lucieron varios modelos aunque, en realidad, están hechos a su medida. “Mis trabajos los voy subiendo en redes sociales, y voy exponiendo lo que hago. Pero, al menos de momento, no los vendo”. Se ven en algunos de sus prendas influencias de Ágata Ruiz de la Prada. “Me gustaban ya mucho las flores y ahora me requete encantan”, señaló. E hizo hincapié en la importancia del estilismo. “Hay que crear un look completo, no solo es el diseño de la prenda”.

Tras sus colecciones llegó la oportunidad de Alba Fernández, diseñadora de moda, patronista y confeccionista, de mostrar algo novedoso para quienes la conocen, una colección de prendas para adultos. Hasta ahora había mostrado colecciones de ropa infantil. “Hoy voy a mostrar otra faceta de mí”, explicó antes del desfile. En esta ocasión presentó su colección Waves, inspirada en las olas del mar, en el movimiento, la belleza. En el desfile salieron varios trajes con colores que simbolizaban esas olas del mar. “Es especial para mí para el Grado Superior y quise sacarla y darla a la luz y se ha convertido en una colección que me ha gustado bastante”. Espaldas abiertas y el color azul no ha faltado.

Tras ella llegó la colección especial de Esther Álvaro, patronista industrial, que en esta ocasión ha contado en su colección con otra diseñadora. Alba Alonso, que ha sido la encargada de hacer el estampado en la tela. Ella es diseñadora gráfica que está en redes sociales. “Hemos querido hacer una colección sencilla y atemporal, que no pase de moda”, explicó. Presentaron tres vestidos, un traje de americana y pantalón y todo ello con un toque de sastrería que identifica a esta benaventana. La colección la han realizado desde cero para esta ocasión. “Desde el estampado hasta los botones”, explicó.

Tras la presentaciones de las colecciones volvieron a salir todos los modelos y las tres diseñadoras para despedir el evento, que tuvo gran acogida de público. Ha contado con peluqueras, maquilladoras, establecimientos de zapatos, decoradores y floristeros y otros muchos profesionales de Benavente.