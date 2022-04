Los delitos tecnológicos e informáticos, en su mayoría estafas, encabezan las denuncias investigadas por la Guardia Civil de Benavente en el primer trimestre del año.

Constituyen el 19% de los hechos denunciados, como en la media provincial, aunque ligeramente por debajo de Zamora y Toro, según ha informado el subdelegado del Gobierno, Ángel Blanco.

La ciberdelincuencia está ganando terreno frente a otro tipo de delitos y Blanco ha pedido a la población que adopte todas las medidas preventivas necesarias porque este tipo de acciones delictivas son difíciles de esclarecer.

"No revelar datos personales"

Blanco, que ha presidido junto el alcalde de Benavente, Luciano Huerga, la Junta Local Seguridad, ha recomendado no abrir archivos en el ordenador o en teléfonos inteligentes si los remitentes no son conocidos, actualizar los sistemas operativos, utilizar programas antivirus y, sobre todo, no revelar ni facilitar datos personales cuando se reciben mensajes sms, correos electrónicos, o al entrar en enlaces. También apagar cámaras y micrófonos si no se utilizan.

Este tipo de delitos "causan menos alarma pero son preocupantes", ha dicho el subdelegado que ha pedido a la población que "cuando nos ocurra algo denunciemos" porque "son los datos reales que tenemos".

Con respecto a otros delitos "hemos mejorado la ratio de esclarecimientos en la zona de Benavente. La Guardia Civil ha hecho un buen trabajo y algunos temas complejos se están esclareciendo".

Fiestas de La Veguilla y el Toro Enmaromado

La Junta Local de Seguridad han abordado los protocolos que se pondrán en marcha de cara a las fiestas patronales de La Veguilla y, posteriormente, del Toro Enmaromado. Serán los mismos que en la pre pandemia, con la colaboración y coordinación entre la Guardia Civil y la Policía Local.

Blanco y Huerga han explicado que el día de la petición del Toro habrá agentes de ambos cuerpos destacados en la plaza, donde no se podrán introducir envases ni recipientes de vidrio.

La Guardia Civil se encargará de labores de refuerzo en la seguridad ciudadana, seguridad vial y tráfico, y en la prevención de delitos. La Policía Local realizará también funciones similares.

El subdelegado del Gobierno ha destacado la "armonía" existente entre ambos cuerpos tras muchos años de colaboración, y el alcalde ha explicado que ha informado a la Guardia Civil de la implantación de la primera fase de cámaras de videovigilancia en el centro de la ciudad.

El sistema servirá para realizar un control de la seguridad vial, pero también de la seguridad general de bienes y personas en las zonas donde han sido instaladas.