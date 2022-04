Alumnos del IES Los Sauces de Benavente han participado en un taller internacional virtual con alumnos de varios centros educativos de Croacia. Es una iniciativa del proyecto Erasmus "BEST: Let's Play to the Fraternity Card", que involucra a más de 150.000 estudiantes en escuelas en Francia, España, Polonia, Italia, Eslovenia y Croacia durante los últimos cuatro años.

El taller ha estado dirigido y coordinado por el fotógrafo profesional David Sypniewski y un grupo de alumnos de 3º y 4º de la ESO (con nivel de inglés B2 necesario para poder comunicarse con fluidez) del IES Los Sauces. Esta actividad podría culminar en un encuentro internacional previsto para noviembre con profesorado y alumnado.