Benavente: Juguetes que cobran vida

Este proyecto familiar llegó con el confinamiento y lo hizo para quedarse. A pocos días de que dé comienzo la Semana Santa se cumplen ya dos años de una iniciativa que comparten Rafa San Miguel y su hijo Alex y Soraya Pedrero y que vio la luz durante el confinamiento de 2020. Soraya, que se autodefine como “la niña de los juguetes” explica que con la pandemia su pasión evolucionó a lo que se conoce como Benaclics, un proyecto con el que diseñan animaciones en las que los muñecos de Playmobil cobran vida en escenarios que representan los lugares más icónicos de Benavente y lo hacen a través de animación fotograma a fotograma o lo que se conoce como Stop Motion.

Alex a su corta edad se confiesa muy devoto de la Semana Santa, algo que le ha inculcado su abuela Sara Verdugo. “Ella es la culpable de que comenzáramos con esto. Cuando llegó la Semana Santa y como no podíamos salir hizo los trajes de las cofradías para vestir a los muñecos de Playmovil y así empezó todo”. Una caja de televisión para hacer una maqueta de la Plaza Mayor y los muñecos ataviados de cofrades fue el punto de inicio de este proyecto que “al principio salió un poco de andar por casa. El suelo era una tabla y poco más, pero ha ido evolucionando y ahora en vez de un dibujo pues ya hay mosaicos en el suelo de la plaza hecho todo con material reciclado”, explica Soraya.

Son tres los escenarios representativos de Benavente con los que cuentan hasta ahora. La Plaza Mayor, la salida del toril y la iglesia de Santa María y prevén ya realizar la fachada del Hospital de la Piedad. También cuentan con un plató de televisión

“Yo no había hecho maquetas nunca antes, y no utilizo planos, lo hago a partir de las fotografías, está en mi cabeza”, dice Rafa, que profesionalmente es cerrajero “estamos limitados por el tiempo porque lo hacemos en ratos libres. Pero me gusta mucho porque me relaja y luego la satisfacción de ver el resultado”, explica.

Cajas y rollos de cartón, tapones de botellas, salvamanteles o artículos que encuentran por casa sirven para hacer de esta afición una verdadera obra de arte, que suben a las redes sociales y que en ocasiones llevan la sorpresa de numerosas visualizaciones. “Una de las producciones que más visualizaciones ha tenido, en una semana más de 11.000 en tiktok ha sido una escena en una peluquería”, dice asombrada Soraya.

El montaje de los vídeos es un trabajo minucioso en el que dedica más de 200 fotografías para 10 segundos de vídeo. Ayudada por aplicaciones móviles para realizarlo quiere llevar este proyecto a algo más que una afición. En el local donde realizan los montajes se amontonan los muñecos de distintas épocas. Algunos dignos de coleccionistas como unas cámaras de televisión que consiguió en Argentina, de los años 70. Preparan ya un nuevo montaje.