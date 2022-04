El Congreso del TDAH de Benavente ofrece recursos a padres y profesores frente al síndrome

¿Qué hago con mi hijo? Esta es una de las preguntas a las que tratan de dar respuesta los padres de niños y jóvenes diagnosticados con TDAH (trastorno por déficit de atención e hiperactividad) y para lo que el I Congreso TDAH y Educación celebrado en Benavente durante este fin de semana trata de ofrecer herramientas y recursos. Pero no solo a los padres también a los docentes interesados en conocer este síndrome y estrategias de intervención.

Más de 150 personas se han inscrito en esta iniciativa, aplazada desde hace dos años, y que ha contado con la organización del Ayuntamiento de Benavente, el sindicato CC.OO y la colaboración de la asociación AZADAHI de Zamora y el gabinete Psicopedagógico Esther y María de Benavente.

La doctora en Pedagogía y profesora del Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación de la UNED, Isabel Orjales Villar ha abierto este congreso para abordar el TDAH en el ámbito familiar y el papel de los padres. “Pretendo dar una visión general. Hay padres que se asoman a esto porque tienen sospechas, otros con un largo recorrido y, además, la variabilidad que tiene el trastorno es muy grande. Hay padres en situaciones muy serias y desesperantes”, explicó.

El TDAH, un trastorno del neurodesarrollo que afecta a la atención y al control de los impulsos, es, en palabras de Orjales el “síndrome más popularmente desconocido”. Asegura la doctora que “todo el mundo habla del TDAH. Yo llevo treinta años en esto y antes no se hablaba de ello. Ahora parece mentira que avancemos tan lentamente. Tengo la sensación de que llevo veinte años repitiendo lo mismo. Se ha avanzado pero lo que pasa es que es un trastorno difícil de entender porque los niños con TDAH hacen lo mismo que los demás niños pero a edades diferentes. Son más inatentos, más impulsivos, tienen dificultades para manejo del tiempo, más desordenados. En clase vive más pequeñas frustraciones a lo largo del día”.

Ofreció datos importantes como que uno de cada cuatro niños con TDAH tienen además un trastorno específico del aprendizaje.

La doctora ha querido también lanzar un mensaje a los padres a los que les acaban de comunicar que su hijo tiene TDAH. “Le diría que es uno de los trastornos menores que le podían haber tocado a su hijo, tiene muchas posibilidades de intervención psicoeducativa y también médica. Aunque eso asusta mucho, la dislexia no tiene medicación, el autismo no tiene medicación, síndrome de Down tampoco, pero el TDAH tiene una medicación que apoya mucho” y añade que “se preparan para un camino largo, que se lo tomen de modo relajado. No es una condena pero sí van a tener que trabajar con ese niño durante más tiempo y necesitan estar arropados por una asociación de padres y por profesionales”.

Continúa hoy el Congreso con una mesa redonda sobre el TDAH visto desde la familia, desde la escuela y desde el ámbito personal y una ponencia sobre “Gestión Emocional y aprendizaje en alumnos con TDAH”, a cargo de Rafael Guerrero, psicólogo clínico.