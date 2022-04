Las peticiones de los pueblos de Villageriz y Alcubilla de Nogales en la comarca benaventana a la Gerencia de Atención Primaria de la Junta de Castilla y León no han tenido una respuesta favorable por parte de la administración regional, de modo que desde ayer la médica que atendía sus consultorios locales, así como el de la localidad de Arrabalde, no tienen facultativo que ocupe su plaza.

Estos pueblos de la España Vaciada lamentan la decisión de la Junta que “desviste un santo para vestir a otro”, según explican, puesto que la facultativa se traslada a Santibáñez de Tera, a pesar de que había solicitado comisión de servicios en estos pueblos.

La mayor parte de la población de estos tres pueblos es gente de avanzada edad, con imposibilidad para trasladarse hasta el Centro de Salud de Santibáñez de Vidriales. Aunque de momento, no tiene médico asignado. Lo cierto es que han encontrado en esta médica además de un trato profesional “muy bueno”, un trato personal que no han dejado de manifestar. No han faltado muestras de cariño hacia ella.

La médica ha mostrado también a los vecinos de estos tres pueblos, a través de un escrito que ha hecho público en los ayuntamientos de estas localidades, el “cariño” que tiene a esta población.

"He estado con vosotros escasos tres años que os aseguro han sido para mí los mejores de mi vida laboral. Desde el primer día me acogisteis con los brazos abiertos, me habéis tratado con máximo respeto y cariño y habéis confiado en mí el bien más preciado vuestra salud", señala en el escrito.

""Ha sido un honor para mí ser vuestra médico este tiempo, me habéis hecho sentir una más de vuestra comunidad", añade e indica también que “espero que esto sea solo un paréntesis y ojalá pueda volver más pronto que tarde y esta despedida no sea un adiós, sino un hasta luego".