“Los chavales con Trastorno Negativista Desafiante ponen a prueba el amor con agresión”

Javier Estévez Rodríguez (Pontevedra, 1983) es uno de los cinco ponentes que participan este fin de semana en el I Congreso TDAH y Educación organizado por la Concejalía de Bienestar Social y Educación del Ayuntamiento de Benavente.

Psicólogo y psicopedagogo especialista en TDAH en adultos y adolescentes y en trastornos de la conducta, es también director clínico de la Unidad Focus de La Coruña.

En esta entrevista habla del Trastorno Negativista Desafiante (TND), sobre el que versará su ponencia este sábado.

-¿Qué es el Trastorno Negativista Desafiante y cómo se manifiesta en adolescentes y adultos? ¿Cómo combatirlo?

-El Trastorno Negativista Desafiante (TND), o como se llamaba antes, Trastorno Oposicionista Desafiante, describe a personas que tienen una tendencia a la oposición y al desafío a la autoridad. Básicamente es un cabreo enorme de una persona, un chaval habitualmente, con su referente: con las que se supone son las figuras de autoridad y protección.

-¿Padres y profesores?

-Empieza en mamá. Digo mamá, porque casi siempre es mamá la figura de apego principal. La figura de referencia desde la barriga. Empieza en mamá y rápidamente se extiende a papá cuando se impone con autoridad, con poder. Luego va a todas las extensiones de autoridad y referencia, como son los profesores. Esta es la fase dos, la gravedad moderada, y la grave cuando además del profesor va al entrenador de fútbol, incluso al líder de compañeros y amigos.

-¿Este cabreo puede llegar también al sistema, a la sociedad?

-Si pasa al sistema dejamos de hablar de Trastorno Negativista Desafiante. Cuando uno deja de odiar la autoridad y pasa a odiar la sociedad o la humanidad estamos ante una sociopatía. De hecho, es una patología más grave a la que por suerte la mayoría de las personas con TND no llegan.

-¿El trastorno progresa de la adolescencia a la edad adulta?

-Es una especie de camino que habitualmente se inicia en la adolescencia, aunque se puede dar en la infancia, y esto es más grave. En un adulto con TND siempre cabe que el trastorno estuviera en la adolescencia de alguna manera. Algunas veces está oculto, pero no debería iniciarse en la edad adulta. O se inicia en la adolescencia o antes de la adolescencia.

-¿Cómo se puede actuar ante este trastorno?

-Lo primero que podemos hacer es prevenir. Si tenemos una persona, un chaval, que cuando le damos una orden se revuelve, esto es un indicador de que algo no está yendo bien. Si ante una orden la respuesta es ¡vete a la mierda! u otra, hay un problema. La mayoría de las personas lo interpretan como una falta de respeto y cree que hay que ponerse más duros. En realidad, lo que está haciendo el chico con esa respuesta es hacerte una pregunta: ¿Qué te importa más, eso o yo? Esta es la pregunta al final, lo que pasa es que, en lugar de hacerlo desde el cariño, lo hacen desde el enfado, desde la ira. Cuando agreden, cuando dicen ¡vete a la mierda mamá!, lo que quieren decir es: ¿tu honra es más importante que yo? Cuando dan voces a las cuatro de la mañana: ¿los vecinos son más importantes que yo? ¿mi conducta es más importante que yo? Esta es la pregunta que este trastorno repite y el problema es que la respuesta que suele dar la gente es una respuesta emocional: “lo otro es más importante que tú”. ¡Fíjate como dejas la casa! ¡Estás tirándolo todo!, dice la mamá. Y él se está preguntando: ¿Qué te importa más, tu casa o yo?.

-¿Cambia la manifestación del trastorno en varones y mujeres?

-No hay tanta diferencia en prevalencia, en cantidad de casos. La hay un poquito en alguna franja de edad, aunque no en todas, pero sí que hay diferencias en cómo se muestra socialmente. Esto es así porque, por un lado, a los niños se les imprime más la idea de que pueden estar enfadados, pero no tristes. Que es lo que ocurre en el TND, que la persona no puede estar triste, entonces se enfada.

-Cuál es el vínculo entre el Trastorno Negativista Desafiante y el Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad?

-Hay que separarlos. Es verdad que cuando existe un Trastorno Negativista Desafiante es que hay un TDAH antes, pero no siempre. Ni es necesario. Ni siquiera es necesario tener temperamento colérico agresivo, que es lo que lo provoca en realidad. En la parte genética son personas muy vehementes o que le pone los límites muy bien a los demás, por decirlo así. Y ese temperamento agresivo es el que facilita el TND. Pero si no se tiene, se podría dar el TND como segunda opción: si yo empleo la complacencia, pero no me sale porque caigo mal, pues intento esta otra estrategia. No obstante, son casos raros. Lo que ocurre con el TDAH es que pone la mitad de los elementos que se necesitan para generar un Trastorno Negativista Desafiante. Toda la criminalización de la sintomatología que ocurre en el TDAH, todas las agresiones, están fuera del control de la persona. Como si yo todos los días agredo a alguien por ser calvo. Nada puede hacer la persona calva. Esta es parte de la generación del TDAH a TND. Además, las personas con TDAH necesitan un control externo, y qué es lo que genera el TND: un exceso de control. No se genera con permisividad, sino con control. Un control mal ejercido o excesivo, o poco sensible, o con poco respeto. No es lo mismo que mi mujer me diga: “Oye cariño, que te olvidas las llaves”, a que te diga: “A ver. Las llaves. ¿Otra vez?” Se ejerce control de las dos maneras, pero uno no agrede.

-Influye la manera de tratar a la persona con Trastorno Negativista Desafiante.

-Una conducta imperativa es como un disparador. No es que hablar bien sea un amortiguador para el TND, sino que hablar mal es un disparador. Actúan como disparadores la voz aguda de mamá o una orden imperativa, como ¡Ven aquí ahora mismo! Las personas con TND se revuelven y a veces se controla y a veces no. Y esto ocurre a lo largo de la vida.

-¿Cómo afronta una persona con este trastorno la etapa educativa?

-Depende de la gravedad. La gravedad leve no interfiere porque está vinculada al hogar. Cuando entramos en gravedad moderada es cuando se entra en lo académico y ahí interfiere un montón. Los profesores suelen tener bastante miedo a perder la autoridad delante de los compañeros y esto ocurre es porque no la tienen muy agarrada. Y precisamente el TND es un detector de malos líderes, de malos referentes. De todos los profesores que tiene un chaval en el colegio siempre hay siete con los que tiene muchos problemas y tres con los que no y que dicen “yo no entiendo los problemas que tenéis con este chico porque conmigo va muy bien”. Ocurre que estos tres no picaron en la trampa que el TND pone siempre, que es poner a prueba el amor con agresión. El primer día de clase ese chaval la montó en todas las clases. Siete le dijeron: “No voy a tolerar este comportamiento. Fuera de mi clase ahora mismo”. Los otros tres le dijeron: “Oye Enrique ¿estás bien? Te veo ahí fastidiando. ¿Te pasa algo? ¿Puedo ayudarte?” Así se desmonta.

-¿La sociedad sigue oponiendo resistencia al reconocimiento de estos trastornos?

-Lo que nos ocurre en Psicología, que es una ciencia bebé, y que nos tenemos que enfrentar además a un enorme estigma social, es que hay patologías muy poco estudiadas. Pero en TDAH no ocurre esto. Es la patología más y mejor estudiada debido a los fármacos. Pero hay otras patologías, como el Trastorno Explosivo Intermitente, donde toda la investigación existente cabe en una triste caja. Y el TND realmente no está bien investigado. Está bien definido, pero el qué ocurre, cómo ocurre y qué hacer, no cuenta con esa experiencia previa necesaria.

-¿Cuál es el impacto de TDAH actualmente en España?

-La cifra oficial de personas que tienen TDAH al nacer y al morir es aproximadamente de un 5% de la población. ¿Qué pasa? Que hay algunos chavales, al igual que hay niños precoces, que se equiparan en la adolescencia y chavales cuyo sentido central madura tarde y va con un desfase, pero no es que tenga un retraso, sino que va con retraso. Del 7,5% de la población infantil que tiene TDAH, después de la adolescencia solo queda ese 4,5-5%.

-¿Deberían existir políticas sanitarias y educativas específicas que atendieran estos trastornos, habida cuenta de que existe también negacionismo profesional de los mismos?

-Hay profesores, pero también psiquiatras que no los reconocen. Esto es parte del estigma de la salud mental. También es parte del problema de que muchos psicólogos rechacen diagnosticar estos trastornos, por estigma, por etiqueta. Es parte del problema que viene añadido. Pero tengo que decir que el TDAH es una de las patologías menos maltratadas. Las hay mucho peor tratadas. En mi opinión habría que actuar en la parte social y en la parte educativa. Hace falta una concienciación social.

-¿Cómo lograrla?

-En primer lugar, el colegio no puede invadir tu hogar. Lo que ocurre sin embargo es que el mensaje que se está dando en todas las partes es el contrario. Se cree que un buen padre es el que se toma el colegio por su mano. Significa que los padres tienen que hacer deberes con su hijo para que apruebe y tiene que llegar hasta ese punto por lo que el padre haga, y si el niño va mal debe de estar enfadado con el niño. Debo apostar mi vínculo como padre para que el niño saque esos estudios porque si lo hace tendrá futuro y si no, no. Esto es mentira. En España, la correlación con un buen salario a los 35 años son los buenos amigos a los 15, no las buenas notas. Las buenas notas no tienen correlación con un alto salario. Tener buenos amigos a los 15 años es el mejor predictor de que tendrán un buen salario a los 35 años. Las buenas notas ni siquiera se relacionan con el salario. Esto quiere decir que el sistema educativo está fallando, obviamente.

-¿Qué propone?

-Mientras a los niños se les pueda preguntar las notas en público y esté bien visto, el problema está ahí. Nadie le pregunta el salario a los demás. ¿Oye tu cuánto ganas? Sin embargo, ¿Qué tal las notas? Viene a querer decir lo mismo: que lo más importante son las notas. Esto ejerce una presión enorme sobre los padres, que finalmente rompen su vínculo con los chicos en pro de lo académico, y eso a nivel psicológico causa destrozos en la autoestima porque solo vales por tu producto. Incluso para los niños que sacan buenas notas. El típico perfil de niña estupenda que saca todo diez, tiene que seguir sacando todo diez para seguir siendo querida.

-¿Cómo valora los efectos deberes y los castigos, sobre todo en los niños con trastornos?

-Maltratar es una forma de inventiva la productividad de toda la vida y la cuestión es que precio se paga por ello. A nivel educativo que haría si fuera ministro. Eliminar el concepto oposición como lo conocemos y que se parezca más al MIR de los médicos y el trabajo siempre por pares. Que el profesor nunca esté solo, porque el profesor en solitario es parte del problema de este juego. Los cirujanos no operan solos, operan con alguien al lado. El dar clase es un poco lo mismo. Necesitamos dos profesores en cada aula evaluándose el uno al otro constantemente e implementar la metodología de la amplificación, porque los chavales se engancharán como se enganchan al Fornite.

-¿Por qué razón?

-Pongo un ejemplo. Si coges a chavales de 18 años que han jugado a Assassin’s Creed y les haces un examen de historia sobre el Renacimiento o partes que hayan salido en ese video juego, los que hayan jugado, aunque hayan suspendido, aunque no tengan ni Bachillerato, ni la ESO, superan el examen con matrícula de honor, aunque jugaran hace años. Pero no quiere decir que los vídeo juegos enseñen mucho o poco. Unos lo hacen y otros no. Lo que quiero decir es que la metodología del vídeo juego es la clave. Los vídeos juegos no te dejan subir o bajar la dificultad porque saben que la necesitas para no aburrirte, ni mucha ni poca. En el colegio puedes bajarte la dificultad o subírtela. Se da por hecho que todo el mundo se la bajaría.

-¿Cómo ha afectado la pandemia a los personas con TDAH o y con TDN?

-Hay que diferencia lo que fue el encierro obligatorio de la pandemia en conjunto. Durante el tiempo de encierro en casa hubo muchos chavales con TDAH y otras patologías, oprimidos por el colegio, que sintieron un alivio tremendo. Su estado mejoró como cuando están de vacaciones y no hay suspensos. Luego hubo otro patrón de personas con y sin TDAH que tenían latentes ciertas patologías relacionadas con la ansiedad que con la pandemia en conjunto les ha ido mal. Estas patologías subclínicas se han convertido en clínicas durante la pandemia. Obsesivos compulsivos, con trastornos de ansiedad, con necesidad de control, que hasta la pandemia no habían brotado del todo, afloraron.