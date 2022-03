“La alimentación rica en fibra y lácteos ayuda a prevenir el cáncer de colon”

Con motivo de la conmemoración del Día Mundial para Prevenir el Cáncer de Colon, la Asociación Contra el Cáncer de Benavente ha organizado para esta tarde una ponencia a cargo de Selma Yusto Abad, que está finalizando sus estudios de nutricionista y es colaboradora de esta asociación. En esta entrevista habla de “El poder de la Alimentación: cómo prevenir el cáncer de colon” que es el tema con el que ha titulado la ponencia de esta tarde en Benavente.

–¿Cómo prevenir el cáncer con la alimentación? ¿Es posible?

–El enfoque que he querido darle a esta ponencia es hablar de la prevención del cáncer en general. Es decir, más allá de la alimentación creo que es importante la detección precoz, así como el control del peso, fomentar la actividad física. Y específicamente al referirme a la alimentación me he centrado más en poner de relieve algunas sustancias que son cancerígenas y en alimentos que se han visto que existen evidencias de que previenen el cáncer de colon. No lo curan, pero puede servir para prevenir el cáncer de colon y otras muchas patologías. Hay que fomentar el consumo de frutas, verduras y lácteos.

–¿Cómo puede la elección de los alimentos afectar en las posibilidades de desarrollar un cáncer?

–Ahora, por ejemplo, está ahora muy en tela de juicio el tema de los procesados, del consumo de la carne roja. Entonces lo que nosotros proponemos es la elección de la calidad de los alimentos que nosotros hacemos. Los alimentos procesados por todas las sustancias y aditivos que llevan no van a ser buenos para nuestra salud. Sin embargo, una alimentación rica en fibra, en vitaminas, en antioxidantes como el calcio o el magnesio sí que hay evidencias científicas que por ciertos procesos previenen el cáncer de colon.

–¿En qué alimentos podemos encontrar estas sustancias?

–La fibra tenemos la fibra soluble que la encontramos en la avena, en los guisantes, en la zanahoria; y está la fibra insoluble que la encontramos en los vegetales o en todos los alimentos con harinas vegetales. Por otra parte tenemos la vitamina D, que nuestra fuente principal es la luz solar, y también se encuentra en los huevos, en los lácteos y en los champiñones y las setas, aunque la cantidad de vitamina D es menor.

–¿Qué hay del calcio?

–El calcio la fuente principal son los lácteos, por eso se recomienda el consumo de uno a tres raciones de lácteos al día. Y en cuanto al magnesio, lo encontramos en vegetales de hoja verde, en frutos secos y también en los lácteos.

–Habla de alimentos para prevenir el cáncer pero ¿cree que existe una relación entre la dieta y el cáncer?

–No me aventuraría a sentar esa relación. Yo diría que más que cosas buenas que podemos ingerir para evitar el cáncer, la relación principal que podemos establecer es evitar las cosas, vamos a decir, malas. Es decir evitar los procesados, pero también evitar el tabaco y el alcohol. Sí que existe una relación cien por cien que si evitas esas sustancias vas a prevenir en mayor medida padecer cáncer. Pero eso tampoco es una garantía. Hay muchos factores como el factor genético que influyen a la hora de desarrollar un cáncer.

–¿Existen ciertos vegetales o frutas que sean especialmente beneficiosas para el sistema inmunológico?

–Sí ahí incluiríamos todos los alimentos que tienen vitaminas, porque las vitaminas tienen poder antioxidante. Lo que van a hacer estas vitaminas es prevenir la oxidación de nuestras células. Entonces nuestro sistema inmunológico va a estar más preparado para hacer frente a cualquier infección. Aquí incluiríamos de nuevo las frutas, y las verduras y todo lo que sea alto en vitaminas.

–Estas pautas a la hora de la elección de los alimentos sirven también para la prevención de otras enfermedades.

–Sí, sirven muchísimo para algunas enfermedades. Uno de los problemas más importantes que tenemos ahora mismo es el sobrepeso y la obesidad. Hay una relación directa entre el sobrepeso y enfermedades metabólicas, dislipemias, alteraciones del metabolismo, diabetes tipo 2. La alimentación está muy relacionada con todas las patologías que estamos viendo. Se ha visto también que el déficit de Vitamina D puede estar relacionado con casos de esquizofrenia y depresión. Algo que podemos pensar que es insignificante y tiene relación con todo.

–Hablando específicamente del cáncer de colon, ¿qué alimentos favorecen más su desarrollo?

–Más que de alimentos concretos vamos a hablar de su elaboración. Los alimentos procesados utilizan un nitrato de sodio que es un elemento bastante importante para el desarrollo de este tipo de cáncer. Pero sobre todo, la falta de fibra, y el consumo de alcohol y tabaco. Lo que tenemos que hacer también es utilizar métodos de cocinado con poca grasa, al horno, al vapor, a la plancha. Y a la hora de cocinar las verduras lo ideal sería que fueran al dente para mantener los nutrientes.

–¿La edad es también otro factor a tener en cuenta?

–Yo haría estas recomendaciones a todas las edades. Si un niño está acostumbrado a comer ultraprocesados y a no comer frutas y verduras, luego es muy difícil que con cuarenta o cincuenta años pueda cambiar los hábitos. Es un modo de prevención. Si conseguimos prevenir los casos de obesidad infantil vamos un paso por delante.