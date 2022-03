El Partido Popular de Benavente no respaldará la firma del convenio entre los ayuntamientos de Benavente y Astorga y la sociedad pública maragata Ecoastúrica, para intercambiar vehículos de recogidas de residuos sólidos en caso de necesidad.

La portavoz del PP, Beatriz Asensio, ha criticado el carácter retroactivo del acuerdo y ha calificado de ilegal la cesión de un camión del servicio de Benavente a Astorga que tuvo lugar en enero, y también de un empleado municipal que realizó los trabajos.

Asensio, que ha comparecido en rueda de prensa, ha llegado a atribuir "responsabilidades penales" al concejal de Medio Ambiente, Manuel Burón, porque la cesión se realizó "no al Ayuntamiento, sino a una sociedad mercantil", en referencia a la empresa municipal con cien por cien de capital público y responsable de la gestión de servicio en Astorga, Ecoastúrica.

Retroactividad

Aunque en la práctica la retroactividad de los convenios es habitual (esto ha ocurrido por ejemplo en el convenio del Ayuntamiento de Benavente y el Consorcio de Extinción de Incendios), la portavoz del PP cuestiona en este caso que la vigencia del acuerdo que se firmará ahora tenga validez desde enero.

Sostiene que en los informes no existe ninguna explicación que justifique la retroacción del acuerdo a enero de este año.

Ha dicho que su grupo político no será "cómplice de esta ilegalidad" y ha dejado entrever el voto en contra del PP. "No estamos en contra de este tipo de acuerdos entre administraciones, pero no podemos apoyar la firma de este convenio hasta que el concejal de Medio Ambiente aclare lo ocurrido", ha dicho a continuación.

El día 3 de enero, la sociedad Ecoastúrica solicitó en un documento firmado electrónicamente la cesión del vehículo y del personal necesario, con asunción de los costes derivados de este uso. El documento, al que ha tenido acceso este periódico, especifica claramente la tutela de la gestión del servicio por parte de la empresa pública.

Sala de prensa

Asensio ha anunciado también la presentación de una moción conjunta con Ciudadanos para que se destine un espacio en el Edificio Administrativo El Ferial como sala de prensa común para los grupos políticos.

La portavoz del PP dice que esta petición ha sido cursada en ocasiones anteriores "y siempre se no ha negado esta posibilidad". Aboga por una regulación previa del uso de esta sala de prensa suya solicitud solicita el Partido Popular en aras "de la transparencia y de la ética pública".

La moción del PP y Ciudadanos se ha presentado después de que el responsable de la Concejalía de Régimen Interior informara de que se habilitarán espacios en la planta noble de la Casa Consistorial de la plaza Mayor para los grupos políticos municipales, incluyendo la que en su momento fue también sala de prensa del equipo de Gobierno, que se utilizara como tal.

Mosaico y reparación de calles

El PP ha anunciado también la presentación de otra moción al Pleno para que se reparen las piedras en mal estado del edificio consistorial de la plaza Mayor, la fachada de Fray Toribio de Motolinía, y el mosaico del escultor Coomonte.

Sostiene la portavoz del PP que las peticiones reiteradas de reparación de estos elementos han caído en saco roto desde hace años e insiste en la necesidad de mejorar la zona al tratarse de un punto de afluencia turística importante.

El Tamaral

El PP, junto con Ciudadanos, IU y PSOE se han puesto de acuerdo para pedir a la Junta de Castilla y León la urbanización de la vía pecuaria Camino de Castropepe, también conocido como Cordel de Cuatro Caminos.

El segundo portavoz del PP, José Manuel Salvador, ha anunciado el respaldo a esta moción dejando entrever ciertas dudas sobre la titularidad de la vía. De cualquier modo ha asociado esta moción a otra popular solicitando el arreglo de numerosas calles de la ciudad, muchas de ellas en el Centro de Transportes, por su mal estado.

Según Salvador, han ocasionado daños a vehículos y reclamaciones por valor de 4.500 euros, y alerta sobre el peligro que ocasionan estos viales. El concejal incluye también el Camino del Tamaral en relación con la anterior vía pecuaria.

Ha explicado en su día el que fuera concejal de Urbanismo, Justo Fernández Valverde, asumió la reparación pese a que la titularidad es motivo de discrepancias entre los técnicos de la Junta y el Ayuntamiento. "Es kafkiana", dijo en referencia a esta situación, y seguidamente recordó que el Ayuntamiento limpia las cunetas de este camino.

Accesos en la A-6

En todo caso, abogó por esta fórmula, dijo, de reparar primero y reclamar después, si es necesario, a la administración competente. En esta línea quiso afear al equipo de Gobierno que vaya a gastar 1,2 millones en los accesos desde la A-6 al futuro polígono del Puerta del Noroeste.

Sin embargo, esta inversión está pendiente de un convenio entre el Ayuntamiento y el Ministerio de Transportes, que asumirá "el coste total de las obras", según ha informado recientemente el equipo de Gobierno de coalición.