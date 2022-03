Continúa el paro del transporte sin visos de que haya una solución a corto plazo. Al menos así lo ve parte de este sector que, en algunos casos, lleva ya hasta tres semanas parada por la inviabilidad de seguir trabajando ante los altos precios del gasoil.

Y continúan también las marchas pausadas por las principales avenidas de la ciudad. En Benavente se dieron cita ayer más de 120 cabezas tractoras de diferentes puntos de la provincia. También se sumaron tractores y furgonetas de reparto. Muchos de ellos aseguran que “estamos con el agua al cuello”, “nos sale más rentable estar en casa, no podemos seguir trabajando a pérdidas porque ya llevamos así desde principios de año”, aseguran.

Durante media hora permanecieron parados en la avenida El Ferial. Allí explicaban cuál es la situación por la que están pasando y qué les ha llevado a este paro que “no va a terminar si el Gobierno no se reúne con nosotros y escucha nuestras peticiones”.

Las medidas anunciadas por el ejecutivo central no parece que vaya a poner fin a esta iniciativa “que respalda cada vez más gente”. Señalan que “no queremos perjudicar a otros sectores, pero es que estamos trabajando a pérdidas. Hablan de servicios mínimos y no quitamos de trabajar a nadie, pero esa gente también va a caer porque la situación es insostenible, están perdiendo dinero”.

Un grupo de transportistas de Benavente de mercancías de alimentación, de material de construcción y de otro tipo explicaba que “yo no quiero que me subvencionen el gasoil. Todo el mundo tiene la misma problemática que nosotros. Un señor que trabaje en Zamora y viva en Benavente tiene que coger todos los días el coche, esos costes son para todos. A mí no me tiene que subvencionar el Gobierno, tiene que fijar un precio que el ciudadano pueda pagar. Los grandes son los que hacen los contratos con las fábricas. Hay que controlar a esa gente. Si un porte vale mil euros, no se pueden quedar con 500. Es ahí lo que tienen que controlar”.

Entre ellos señala un transportista acostumbrado a hacer portes desde La Bañeza al País Vasco y Zaragoza que “llevo catorce días parado. Al precio que está el combustible ningún autónomo ni ningún medio de transporte puede aguantarlo”.

Otro grupo de Zamora, transportistas de rutas nacionales e internacionales, autónomos que llevan vehículos, cereales o mercancías peligrosas, hacen hincapié en que “esto no tiene nada que ver con los partidos políticos ni ideologías. Somos transportistas autónomos que queremos trabajar dignamente y que se respeten nuestros derechos”, explica uno de ellos que asegura que “llevo parado ya tres semanas porque las cuentas no salían. Y las cuentas son claras. Si antes venía gastando una media de 4.000 litros al mes a 1,80 o 2 euros se nos va a 8.000 euros. Queremos que las operadoras de transporte se quiten de encima porque son las que están comercializando las cargas y el transporte efectivo lo hacemos nosotros. Queremos una ley que nos proteja”.

Añade también que “esas operadoras están en un despacho, con un ordenador y un teléfono y son los que nos representan en el comité. Es una vergüenza. Esto viene de muchos años antes pero esto ya es la gota que colmó el vaso”.

Según el observatorio de costes, la facturación del gasoil no puede superar el 30% y estamos ahora en un 50 o 60%

Explican también los afectados que del cien por cien de la facturación, una de las partes es para el gasoil. “Según el observatorio de costes, la facturación del gasoil no puede superar el 30% y estamos ahora en un 50 o 60%. Eso se lo quedan las operadoras de transporte. Salir a trabajar nos cuesta dinero”, lamentan.

Otros dos autónomos, jóvenes pero con veinte años al volante, aseguran que “nunca antes habíamos vivido esta situación. En 2008 hubo una muy gorda pero no como esta”, explicó Rubén. “Muchas empresas dan portes a buenos precios, pero cuando llegan a los autónomos son precios ridículos. Estamos hablando que de portes de 2.000 euros llegan al autónomo 500, el resto lo quedan las operadoras”, asegura Manuel. “Hay muchos escalones y es lo que hay que evitar”.

Los robos de gasoil se están acrecentando, el gasoil es el oro líquido, y no tenemos protección ninguna

No solo piden unos precios de gasoil razonables. Sus reivindicaciones pasan por “pedir la jubilación a los 60 años ya que es un trabajo de riesgo, se pide el cobro a los 30 días, instalaciones dignas, que estamos todo el día fuera de casa y no tenemos un lugar donde descansar. Tenemos también derecho a lavarnos y descansar tranquilamente”. Sin contar, aseguran que “los robos de gasoil se están acrecentando, el gasoil es el oro líquido”.

Conocen las consecuencias de este paro pero señalan que “vamos a seguir hasta que aguantemos, si no hay una solución antes. De ahogados al río. Quién va a transportar si nosotros paramos. Si no hay transporte no hay nada, no hay luz, no hay medicamentos. Hablan de servicios mínimos, pero es que no hay dinero para ello. No quitamos a nadie de que trabaje, pero esa gente va a caer.