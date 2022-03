Zamora Vaciada: Morales y Vecilla claman a Unicaja que mantenga la sucursal en el pueblo

Vecinos de las localidades zamoranas de Morales de Rey y Vecilla de la Polvorosa claman que se mantenga el servicio de Unicaja en el pueblo. El Ayuntamiento convocaba en la tarde de ayer a los vecinos para manifestar ante las puertas de la sucursal de Unicaja en Morales de Rey sus quejas por las “pésimas” consecuencias del cierre de esta oficina bancaria.

“Es una convocatoria muy justa porque lo que no se puede consentir es que los pueblos vayan a menos. Nos dejan sin servicios, y luego hablan de la España Vaciada. Se les llena la boca con la España Vaciada, pero cada vez está más vacía”, explicó la alcaldesa de la localidad, Consuelo Posado Folgado.

Aunque en Morales hubo un tiempo en que había dos oficinas bancarias, según explicaron los vecinos, “esta ha estado aquí treinta años al menos. Nos dejan sin nada, a pesar de los esfuerzos que hacemos por seguir en el pueblo”, señalaba una vecina quien asegura que tenía cuenta en esta sucursal y se veía abocada a tener que acudir a Benavente a realizar los trámites necesarios.

Con carteles y voces de “No al cierre” los vecinos mostraron ayer su malestar. “Aquí no todo el mundo tiene la posibilidad de coger un coche y desplazarse hasta Benavente. Hay mucha gente que vive sola y con problemas de movilidad”, explicaba una vecina. “Yo no tengo cuenta en esta caja pero creo que no se puede perder este servicio en el pueblo, por eso estoy aquí”, señalaba otra de las vecinas presentes en la concentración convocada desde el propio Ayuntamiento.

Hasta hace un par de años esta oficina atendía con carácter diario a los vecinos. Pero la pandemia trastocó también esta rutina y hoy en día se mantiene abierta al público dos días a la semana. Aseguran que es un servicio que está funcionando adecuadamente. ”Si dijeras que no hay gente, pero cada día que abre hay colas en la calle, esto es así y no pueden decir lo contrario”, señalan.

No solo vecinos de Morales de Rey y de Vecilla hacen uso de esta oficina. “Hasta aquí viene gente de Santa María de la Vega, de Fresno, de Pobladura y de Maire. Es la que está más cercana de estos pueblos”.

La alcaldesa explicó que “desde el Ayuntamiento estamos haciendo todo lo posible para que Morales crezca. Ponemos placas solares, fibra óptica para que la gente que quiera vivir aquí pueda trabajar en el pueblo. Pero después viene un mazazo así”, lamentó la alcaldesa y añadió que “somos benevolentes, puesto que estamos como marionetas a su servicio. Nos ponen hora para sacar el dinero, otra hora para pagar las facturas, no lo hacen fácil para nadie”.

Explica también que ha planteado la situación a la directora y ha enviado correos a la dirección de Unicaja, al Procurador del Común y a la vicepresidenta del Gobierno para buscar una solución.