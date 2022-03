El viernes Tatiana Semernenko cumplirá 61 años. Ese día, si todo va según lo previsto, viajará a Madrid para recoger a Marina y a Valeria para traerlas consigo a Castrogonzalo, donde vive con su pareja. Hace 16 años que trabaja en Benavente como profesora de gimnasia.

“Yo tengo tres patrias: Ucrania, dónde nací; Rusia, que me dio la nacionalidad; y España donde me han tratado como si fuera española. Pero me considero ciudadana del mundo”, explica.

Cuando los rusos invadieron Ucrania temió por su familia. Por su hermana, sus dos sobrinas y su sobrina nieta. Les ofreció venir a España. “Mi hermana Ludmila tiene la mentalidad de una persona mayor”, dice. “No abandonará su casa en Sumy, morirá allí”, agrega. Con su hermana se ha quedado también su otra sobrina, Snezana.

Tania (nombre corto de Tatiana) nació en Sumy. Permaneció allí hasta los siete años. Hija de dos ingenieros, se trasladó con sus padres a Kazajistán y luego a Moscú, donde vivió 25 años. Vive en España desde hace 19 años.

“Solo quiero paz. De política no entiendo, pero sí sé que Putin ha atacado Ucrania. No tiene ningún derecho a atacar a mujeres y niños”, afirma.

Tania llamó a sus amigos en Moscú al producirse la invasión. Tuvo una sensación agridulce. Algunos están en contra, pero no todos. “He borrado de mi lista a uno de ellos. Le llamé para conocer que pensaba. Me dijo que los ucranianos son unos nacionalistas que se merecen lo que está pasando. Discutimos. Le deseé buena suerte, pero no volveré a hablar con él”, explica.

Culpa a Putin de lo que está pasando. “Allí la gente tiene miedo y prefiere callar. Putin no perdona a nadie, aunque mucha gente está en contra de su política. Me da mucho miedo su comportamiento, porque nadie sabe cómo puede actuar: tiene una mente paranoica y vengativa. Por eso mucha gente, incluso famosa, prefiere estar callada”.

Le preguntamos si ha sentido "rusofobia" estos días. "En ningún momento", responde.

Las redes VPN, la única forma que tienen los rusos de saber del exterior

Tatiana está convencida de que la población de mayor edad en Rusia apoya a Putin pese a todo lo que está ocurriendo. “¿Qué usted opina? Veo que preguntan en televisión a gente mayor en la calle. A favor de Putin, responden, sin dar ni un solo argumento. Para gente mayor Putin es como Dios”, afirma Tatiana.

Eugenia, también moscovita, y su marido Jorge, explican que todos los rusos con los que contactan en Moscú están en contra de la guerra y de Putin. “Mis amigos están protestando.

Uno de ellos ha sido detenido tres veces y le han advertido que a la próxima irá 10 años a la cárcel. Me cuenta que lo seguirá haciendo”, relata Eugenia.

Con las redes sociales cerradas y los medios de comunicación controlados por el Gobierno, “la única forma que tienen de conocer las noticias del exterior es a través de VPN (redes virtuales privadas)”, dicen.