No ha podido ser. La candidatura de Benavente para albergar el Congreso Nacional de los Toros de Cuerda en 2024 no ha logrado convencer a la mayoría de asociaciones que integran la Federación Española de Toros con Cuerda que celebró ayer en Teruel la gala de presentación del Congreso de Toros de Cuerda de este año, que tendrá lugar en la capital turolense entre el día 13 y el 19 de junio. Será finalmente Beas de Segura la localidad que albergará el congreso de 2024, ya que logró doce votos frente a los nueve recibidos por Benavente. Son 23 las localidades que integran esta Asociación pero dos de ellas, no estuvieron representadas en la gala, según explicó el presidente de la Asociación Benaventana del Toro Enmaromado (ABTE), Roberto Fernández.

Tanto Benavente como Beas ya han acogido un congreso de toros de cuerda, Benavente en el 2014 y Beas en el 2009. Tras conocer el resultado de la votación, que por primera vez se hace el mismo día de la votación, el alcalde de Benavente, encargado de presentar la candidatura, dio la enhorabuena a Beas de Segura y señaló que “creo que la votación ha estado muy reñida porque había dos grandes candidaturas. Quiero agradecer a la ABTE y a todas las personas que han trabajado para intentar conseguir este evento por su buen trabajo”. Señaló también que “lo importante aquí es que la competencia nos hace mejores y por supuesto nos anima, si así concluimos el Ayuntamiento y la ABTE, que podremos optar a albergar el congreso más adelante. Tenemos los medios y la ilusión, los benaventanos pueden estar y sentirse orgullosos. Tenemos una gran ciudad, un gran festejo taurino y será sólo cuestión de tiempo y de trabajo el que volvamos a conseguir el Congreso Nacional”. En el discurso para presentar a Benavente como ciudad para albergar el congreso, Huerga apuntó que “los toros de cuerda, enmaromados o ensogados forman parte de nuestra cultura ancestral como país y como sociedad porque nos unen en cuanto a identidad, sentimiento y pasión común entre todas las ciudades que formamos parte de la Federación Española de Toro con Cuerda”. Puso en valor, además, que “Benavente es una ciudad de gran tradición taurina, pues el origen de nuestro festejo tradicional se remonta al siglo XV, que ha sabido evolucionar, adaptarse al paso del tiempo y cuyas fiestas del Toro Enmaromado ostentan en la actualidad la distinción de fiestas de interés turístico regional y aspiramos a que sean declaradas de interés turístico nacional, y para ello sería muy importante la celebración de este congreso”, señaló en su discurso. Dos vídeos muestran los recursos locales y las fiestas del Toro En la gala celebrada ayer en Teruel, Benavente utilizó los quince minutos de los que disponía para presentar sus Fiestas del Toro para la emisión de dos vídeos, que se visionaron con el discurso del alcalde. No faltaron en el escenario las banderas de las peñas oficiales del Toro, uno de los aspectos fundamental de los festejos del enmaromado. Uno de los vídeos se centró en las fiestas como tal. Arrancan con la imagen de una integrante de la ABTE poniéndose un pañuelo. Asociación creada en 2007 y que logró en 2014 albergar el Congreso de Toros de Cuerda. Benavente, ciudad con realengo, con raíces taurinas, con peñas oficiales, que honra a su patrona, con su petición del Toro, que cumple la tradición. Señala también los seis siglos de tradición taurina y las fiestas enmarcadas en la Semana Grande del Toro. El otro vídeo ha puesto en valor los recursos con los que cuenta esta ciudad para albergar el congreso en 2024. Reforzado con el discurso del alcalde quien incidió en la privilegiada situación estratégica con conexión a las autovías más importantes de la geografía nacional; así como los recursos de alojamiento y restauración con los que cuenta la ciudad. En el visionado de este vídeo se ofrecieron los aspectos más importantes con los que cuenta la ciudad en materia turística, comercial o de desarrollo industrial. Se hizo referencia al “verdadero sello de identidad de Benavente”, el lunes de la Veguilla y la Semana Grande del Toro.