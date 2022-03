Ya están seleccionadas las bandas de música que participarán este año en el V Certamen Internacional de Bandas de Música Ciudad de Benavente previsto para el fin de semana del 8 al 10 de julio y que tiene previsto hacer de esta ciudad un referente a nivel nacional para estas agrupaciones musicales. La organización corre a cargo de la Banda de Música Maestro Lupi en colaboración con el Ayuntamiento de Benavente.

Tres jornadas con una participación de mil personas cada día, procedentes de distintos puntos de la península ibérica. Además del calado cultural de la iniciativa, ya que se encuentran en Benavente un millar de músicos, supone un revulsivo para la economía de la zona y a nivel provincial en pleno periodo estival.

En esta edición han sido 22 las bandas inscritas en el certamen, a lo que hay que sumar otras dos fuera de concurso, pero serán finalmente una docena de ellas las que puedan participar.

Estas son las bandas que van a participar:

En la presentación del certamen la concejala de Cultura, Marian Martínez, ha puesto en valor la iniciativa cultural con la que el Ayuntamiento de Benavente colabora económicamente casi al 90% del presupuesto total aportando 10.500 euros. "Además del calado cultural de la iniciativa, ya que se encuentran en Benavente un millar de músicos, supone un revulsivo para la economía de la zona y a nivel provincial en pleno periodo estival", señaló Martínez.

Por su parte el director de la Banda de Música Maestro Lupi, José López Cid, señaló que "estamos muy entusiasmados con esta edición. Hay más inscripciones que nunca por lo que entendemos que hay ganas de participar en este tipo de eventos. Como siempre el jurado es nuestro factor más importante. Traemos a los mejores profesionales a nivel mundial dentro de este sector".

Forman parte del jurado Franco Cesarini, de reconocimiento internacional; Ferrer Ferrán, "permanente de todas las bandas de música por su amplio catálogo de composiciones"; Juan Durán, de la Real Academia de las Artes de Galicia, "muy asentado en el ámbito nacional e internacional, Premio Reina Sofía de Composición. Una de las personas más importantes en España en este sector"; y David Rivas, compositor toresano que tendrá voz pero no voto.

La obra obligatoria de esta edición es, precisamente, de David Rivas, "Los últimos días de Troya", obra elegida como Mejor música instrumental del mes de febrero de 2021 por los Akademia Music Awards de Los Ángeles (Estados Unidos).

Falta de apoyo local

El certamen es meramente cultural pero lleva aparejadas otras circunstancias a tener en cuenta. "Estamos hablando de que tenemos que alojar a unas 800 personas. La intención es que en Benavente queden cubiertas el cien por cien de las plazas hoteleras existentes. Después estamos alojando a gente en otros lugares de la provincia y de Salamanca o León", explicó López Cid.

Frente a esta iniciativa de gran revulsivo económico la organización lamenta la falta de apoyo por parte del sector de la hostelería y restauración de Benavente. "Estamos tristes porque no estamos encontrando una respuesta equivalente al esfuerzo que estamos haciendo. A los hoteles y restaurantes les decimos que necesitamos servicio y que colaboren con el certamen de alguna manera y es ahí donde no hemos encontrado respuesta, apenas por parte de cuatro establecimientos de toda Benavente. Nos vienen a decir que como de igual modo va a venir la gente no colaboran".

La organización estima una inversión en la ciudad en estos días de 100.000 euros. "Es una inyección importante de dinero para tres días. Pedimos a los negocios locales que nos apoyen para poder seguir haciendo este certamen y ofrecer lo mejor de la ciudad".