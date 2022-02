Dolores Fidalgo Estévez (Figueruela de Abajo, 1961), es miembro fundacional de la Asociación Nacional El Legado de las Mujeres y profesora de literatura en Salamanca. El día 8 presentará, junto a Margarita Lobato Pulido (psicóloga, profesora del IES La Vaguada de la Palma y también miembro de la asociación) el Mapa Cartográfico de Escritoras de Castilla y León. En esta entrevista habla de cómo será este evento con motivo dela celebración del Día Internacional de la Mujer y de los objetivos de El Legado de las Mujeres.

-¿Se puede entender el acto del día 8 en Benavente como la puesta de largo de El Legado de las Mujeres?

-Bueno, El Legado de las Mujeres nació a finales del verano de 2019. Nos reunimos en un congreso literario en Mérida con la presidenta de la asociación, Ana López Navajas, y un grupo de profesoras de Salamanca, de Sevilla, de Segovia, entre otras. Y se decidió crear esta asociación que nació en el otoño de ese año.

-En Benavente presentarán el Mapa de Escritoras de Castilla y León. ¿Es su primer acto institucional?

-La Asociación ha sido invitada por el Ayuntamiento de Benavente para celebrar con ellos el Día Internacional de la Mujer. Lo que nosotros haremos será presentar el Mapa de Escritoras de Castilla y León con especial incidencia en la provincia de Zamora, y haremos una mención específica, claro está, a la escritura en Benavente, que es donde nos han convocado. Nos acompañarán en la mesa dos escritoras vinculadas a Benavente, Beatriz Berrocal, que ha nacido ahí, y Patricia Peral, que nació en Zamora y reside en esa zona.

-¿Cuál es el objetivo y el valor de este acto?

Lo que haremos será presentar, por un lado, el Mapa de Escritoras de Castilla y León, que es un documento interactivo, de revisión periódica, es decir, que cada cierto tiempo actualizamos estos contenidos para incorporar nuevas escritoras que hayan ampliado su producción literaria. Y también señalar que este mapa no es más que una cartografía literaria para dar nombre a las escritoras, porque usted sabe muy bien que todo lo que no se nombra no existe. Luis Rojas Marcos defiende que somos aquello que hablamos y que, si una palabra no pone nombre a las cosas, las cosas son inexistentes. Este mapa busca dar visibilidad a este conjunto de escritoras que hasta la fecha no la han tenido. Y tratar también de anclarlas en dos coordenadas de espacio tiempo para que cualquier investigador pueda trabajar posteriormente sobre ellas. Nosotras como profesoras de Secundaria lo que tratamos es de implementar la producción literaria de estas escritoras en los ámbitos de los centros de Educación Secundaria y Bachillerato. En principio de Secundaria, que es una enseñanza obligatoria.

-¿La literatura es una de las fuentes primigenias, un vehículo de reivindicación del feminismo? ¿Se podría entender así?

Bueno, es una de las manifestaciones, pero yo quisiera restringir el Mapa de Escritoras de Castilla y León a una etiqueta concreta. Nosotras lo que nos planteamos es una revisión de canon literario porque, a través de la tesis doctoral de Ana López Navajas se advirtió que, en los libros de texto, solo existía un 7,6% del total de la producción literaria de escritoras. La idea es saber si no están porque no han escrito nada, o no están porque su obra literaria no ha sido considerada como tal, válida en este caso. Lo que se hace es revisar, investigar desde las fuentes, desde los inicios de la literatura, que es lo que se ha producido, y hasta qué punto todas estas escritoras merecen una segunda oportunidad y un estudio a fondo de su producción literaria.

-Este mapa cartográfico ¿qué periodo abarca?

-De sus inicios hemos encontrado los primeros documentos en el siglo XIII y vinculados a la literatura conventual. Hemos seguido encontrando escritoras en el Renacimiento, en el XVIII y, sobre todo, como suele ser habitual en otros ámbitos, la incorporación más numerosa se produce a finales del XIX y digamos que de forma notable en el XX.

-Este año la crítica ha celebrado la novela de Maggie O’Farrell, Hamnet. Una ficción, en parte, sobre la mujer de William Shakespeare ¿Percibe la asociación un mayor reconocimiento de la producción literaria femenina por parte de la crítica y un mayor interés de las editoriales?

-Bueno, hay editoriales especializadas que están realizando una labor exquisita de revisión y de edición de manuscritos todavía no editados, y me gustaría citar, sin ánimo de dejar a nadie en el camino por su labor como pioneras en este campo a la editorial Torremozas, a la editorial Renacimiento, y a La Bella Varsovia. Estas editoriales lo que hacen es supervisar cuales son las producciones literarias, las obras que todavía no han sido editadas y se mantienen inéditas, y a su vez ver que obras importantes de la literatura han sido editadas y olvidadas después, y por lo tanto merecen una revisión. Es importante la labor que están realizando y sí es verdad que ahora, en estos últimos años, ha habido una mayor sensibilidad al tema. Pero bueno, es necesaria una revisión del canon literario más allá de la edición de obras concretas.

-¿Cuáles son los objetivos fundamentales de la asociación?

-Nuestra asociación tiene varios objetivos. El primero y el más importante de todos ellos es la elaboración de mapas históricos como cartografía que deje constancia de cuál es la producción, de los nombres que deben marcar estos hitos literarios en todas las comunidades autónomas del territorio español, no solamente en Castilla y León. Ahora mismo están elaborados todos los mapas y quedarían pendientes el mapa de Madrid, que concluiremos este año, a principios de verano, y quedaría pendiente Cataluña. Todo lo demás estaría ya en proceso de finalización, con lo cual, al cabo de 2022 esperamos tener la cartografía literaria de todas las comunidades autónomas del territorio español. Esto es importante y es el primer objetivo. El segundo objetivo básico es la realización de visiones críticas dentro de la edición de la prestigiosa editorial Clásicos Hispánicos, porque esta editorial permite publicar en formato ebook y descargar libremente esos manuales, con lo cual todo profesor que se quiera acercar a la obra de un escritor o de una escritora puede hacer uso de manera libre y gratuita de estos materiales.

-El Legado de las Mujeres está también inmersa en un proyecto internacional ¿Cómo es este proyecto?

Bueno, el tercero de los objetivos clave de esta asociación es trabajar de forma intensiva con el proyecto europeo de educación Erasmus Ka 2001, que lleva por título “El legado de las mujeres y nuestro patrimonio cultural para la igualdad”. Abreviadamente lo llamamos Women’s Legacy para simplificar la nomenclatura. Y lo que pretende es recuperar ese patrimonio olvidado de las escritoras que ha sido dejadas un poco de lado, la autoría femenina en todo el ámbito europeo y corregir en cierta medida ese sesgo parcial de la tradición literaria cultural. Para el Women’s Legacy la asociación se ha comprometido a trabajar en la elaboración de una base de datos que cuando esté concluida se colgara con acceso libre y gratuito para todas la instituciones, editoriales, profesores y alumnos que quieran consultarla. Y se van a realizar también cursos de formación del profesorado en los centros de formación, en los CFIEs; un catálogo de obras musicales de autoría femenina con partituras; otro catálogo de obras literarias, también de obras femeninas; y un catálogo también de obras artísticas.

-¿Qué ha aflorado el mapa cartográfico literario femenino en el caso de Benavente?

-Ha sido muy interesante porque nosotras mismas al trabajar en el mapa de Benavente hemos descubierto algunas cosas que son dignas de comentar. La primera sorpresa que nos encontramos en Benavente, que bueno, era fruto de nuestro desconocimiento de la autora, fue la presencia de la escritora Pilar Lozano Carbayo, que nace en Benavente en 1953, es escritora, periodista, está afincada en Madrid y tiene publicados más de treinta libros de literatura infantil y juvenil y he de decir que su obra está traducida al chino, al catalán, al hebreo, al euskera, al coreano, al italiano, al turco, al serbio, al eslavo, al portugués, y ha recibido un numeroso grupo de premios. El Barco de Vapor en 2005, el Edebé de Literatura Juvenil en 2008, El Lazarillo de Tormes en 2010, otros dos como coautora, entre otros. El descubrimiento de esta mujer fue para nosotros la primera gran sorpresa asociada a Benavente y ha sido un placer poder contactar con ella también, porque hemos podido establecer un vínculo y también sabemos que el Ayuntamiento de Benavente está interesado en su figura para posteriores ediciones o para alguna celebración con carácter monográfico con respecto a su producción literaria.

-¿Cómo será el acto del día 8?

Nos van a acompañar en la mesa dos escritoras. Hemos querido que este acto, que al fin de cuentas no es más que una manifestación visual e interactiva de esta cartografía literaria tuviera como ejemplos vivos la presencia de dos escritoras. Nos acompañarán Beatriz Berrocal, como veterana de literatura juvenil, y Patricia Peral que es una escritora que está arrancando su carrera literaria. Ambas ya configuran este mapa de la literatura de Castilla y León.

-¿Cuál es la escritora más antigua que habéis encontrado en Benavente o en la provincia?

-Hay que investigar porque curiosamente cuando arrancamos este proyecto no conocíamos a nadie y ahora hay voces que hay que valorar. Hay que ahondar en el proceso de investigación y de documentación, y de una forma seria y profunda, ver quienes configuran este espacio. Nosotras sospechamos que, en el ámbito de la literatura conventual, de la que solo hemos encontrado a día de hoy algunos documentos en tesis doctorales, en bases de datos como el Proyecto Bieses que lleva a cabo la Universidad Complutense de Madrid, sospechamos como digo que en la provincia de Zamora todavía falta un estudio de la literatura conventual en serio.

-¿Sospecha que habrá más sorpresas?

-Yo creo que sí. Nosotras ahora estamos creando una panorámica general de quienes están en cada comunidad autónoma, en cada provincia y en cada lugar, con una obra literaria considerable como para estar en estos mapas cartográficos. Pero, convendría que hubiera una segunda fase de investigación profunda de cada una de las líneas de las autoras que se van encontrando para ver hasta qué punto existen todavía espacios inexplorados.

-¿Dónde se pueden seguir ya estos mapas cartográficos?

-Están disponibles en la web de El Legado de las Mujeres (https://www.legadodelasmujeres.es) que se puede consultar sin ningún tipo de problemas. Si me gustaría añadir una pequeña pincelada porque la sesión de Benavente del día 8 forma parte de una serie de actuaciones que se van a llevar a cabo no solo en Castilla y León, también en Andalucía, porque Soledad Carnicer, que es la responsable de la Biblioteca de Castilla y León, se puso en contacto con la asociación y posteriormente, Carmen Caballero, coordinadora de las diferentes bibliotecas de Castilla y León, ha ofrecido estas posibilidades de presentación en las distintas instituciones provinciales. Entonces el día 8 nosotros arrancamos en Benavente, pero el 9 de marzo se celebrará un acto importante en la biblioteca pública de Valladolid. El día 11 lo haremos en la biblioteca de Zamora y así sucesivamente hasta el día 22 de abril que lo haremos en Salamanca. Curiosamente, el día 8 de marzo, al tiempo que lo hacemos en Benavente, Rocío Fernández, que es una profesora de la Universidad de Sevilla estarán presentando este mismo proyecto en Huelva. Estos son los inicios de la difusión cultural del proyecto.