El hasta ahora alcalde de Camarzana de Tera, José Luis Uña del Amo (PP), cesó anoche en su cargo en una sesión plenaria de trámite en el que se dio cuenta a los concejales de la dimisión.

Uña explicó horas antes que su cese obedece a razones estrictamente laborales y familiares. “Llevaba tiempo valorando todo lo que me ha surgido y he decidido dar un paso atrás para no lastrar al Ayuntamiento”, dijo. “No hay ninguna crisis política”, precisó.

Su cese se produce seis meses después de que dimitiera el concejal popular y alcalde de San Juanico, Luis Alberto Vara, también por razones laborales.

El teniente de alcalde, Jaime Panizo, asumirá en funciones el puesto de primer edil hasta que sea investido en un próximo Pleno Extraordinario en el que también tomará posesión el séptimo candidato de la lista del PP, tras haber renunciado el quinto y el sexto. El PP contará con cuatro votos (incluido el edil y alcalde de Santa Marta) frente a tres del PSOE.