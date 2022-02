Interesante y enriquecedora. Así ha resultado la iniciativa realizada ayer en torno a la exposición “El Prado en las calles” que acogen los Paseos de la Mota de Benavente hasta el día 25. Ha sido una actividad intergeneracional en la que los participantes han compartido sus conocimientos sobre algunas de las obras más destacadas de esta muestra itinerante que atrae a decenas de visitas cada día a la ciudad y en concreto a este lugar.

La actividad ha contado con un grupo de mayores de más de 65 años que participan en el programa de Participación Activa de Cruz Roja en Benavente y con alumnos de segundo de bachillerato del instituto de Los Sauces que estudian Historia del Arte y han preparado una visita guiada para la ocasión.

“Nos ha parecido interesante aprovechar la oportunidad que tenemos con la exposición itinerante del Museo del Prado, es un motivo más para salir, para reunirnos”, explicó la técnico de Cruz Roja, Marian García.

Durante todo este mes los participantes mayores, un total de veintiocho, han estado trabajando aspectos de historia del arte y en concreto sobre los cuadros que se exponen en la exposición de la Mota. “A través de puzzles hemos recogido fotografías de los cuadros y hemos estado trabajando con ellas. Cada uno ha hecho un puzzle y después ha buscado información sobre el cuadro para al día siguiente hacer una presentación. Ha sido un modo de acercarles también a las nuevas tecnologías. Algunos a través del teléfono móvil y otros han buscado la información con familiares”.

La mayor parte de los participantes aseguran que ya habían estado en la exposición. “Todos los días paseo por aquí, así que sí, ya la había visitado, pero esta actividad ha sido muy interesante, he aprendido cosas que no hubiera sabido si no es por las explicaciones de estos jóvenes”, señalaba una de las asistentes a la actividad; “nos han explicado muchos detalles que hacen que veas el cuadro de un modo diferente”, señalaba otra señora; “han preparado muy bien esta actividad, hasta la música que aparece en una partitura de “El Jardín de las Delicias”, nos han puesto”, señalaba una de las mujeres emocionada.

Por su parte, los alumnos de Los Sauces han mostrado su satisfacción con la experiencia de esta actividad. “A veces la gente te pregunta para qué sirve Historia del Arte y aquí lo tenemos. Me ha parecido una experiencia fantástica, me ha gustado mucho”, explicaba una de las alumnas. “Han aportado también aspectos que ellos sabían de la obra”, señalaba otro; “a mí esta obra me gusta mucho, todo lo que representa”, indicaba otra alumna al referirse a “Las tres gracias”, de Rubens; “ha sido una actividad diferente, y hemos aprovechado para acercarnos más a las obras del museo”.

Salir a la calle a poner en práctica lo aprendido en clase ha sido una experiencia muy enriquecedora para estos alumnos. Explicaba su profesora, Dévora Miguel, que “han escogido varias obras, las que han estimado más interesantes o que por distintas razones más les gusta: “Vista del Jardín de la Villa Medici”, de Velázquez; también de este autos, “Las Meninas”. De la pintura flamenca, “El Jardín de las Delicias”, del Bosco; de otro pintor flamenco, han escogido “El triunfo de la muerte, de Pieter Brueghel el Viejo”; “Las tres gracias”, de Rubens; y “Chicos en la playa”, de Sorolla”.

También han estado trabajando con obras relacionadas con el Museo del Prado en esta asignatura.

Y en la actividad de ayer han ofrecido detalles de la época en los que las pinturas fueron realizadas que no han dejado indiferentes a los mayores participantes.

Distintas generaciones han compartido parte de la mañana en una actividad en la que no ha faltado el esparcimiento, el encuentro entre abuelos y nietos, en algunos casos, y mucha cultura.