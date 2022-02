María Reyes Maroto (Medina del Campo (Medina del Campo, 1973), economista de formación, entró en política procedente del sector privado. “Como muchas personas, veía la política desde fuera y tenía la impresión de que era poco útil. Desde dentro he podido comprobar lo contrario: sirve, y mucho, para ayudar a la gente”, explica con convicción.

El jueves visitó Benavente y concedió está entrevista en la que habla del proyecto de tres millones de euros que permitirá la renovación integral de los Paseos de la Mota “que llevan veinte años sin mejora alguna y que van a cambiar para dar una imagen más atractiva a los visitantes que llegan a Benavente”.

También habla de la reindustrialización de la ciudad, de la plataforma logística, del proyecto de LatemAluminium, y de la necesidad de que la política se ocupe “todos los días” del mundo rural. “No solo en campaña”.

–Tengo entendido que el proyecto de Benavente ha sido en Castilla y León el más cuantioso de los concedidos por su Ministerio. Incluso por delante de capitales de provincia e incluso de las diputaciones provinciales. ¿Qué vio su departamento en la actuación?

–Nosotros impulsamos el año pasado un plan nacional muy importante que es reforzar el Xacobeo 21-22, los caminos de Santiago, un plan muy ambicioso. 121 millones de euros con distintos programas. Un programa muy importante tenía que ver con las ciudades, con los destinos de este rico legado que nos ha dejado el camino y abrimos distintas convocatorias. En una de ellas, Benavente, el Ayuntamiento, encontró esa ventanilla para incorporar actuaciones que para Benavente eran muy importantes y como identidad el camino de Santiago. Creo que el elemento diferencial, primero, es que el Ayuntamiento encontró en el camino de Santiago un elemento para acceder al plan, que su parte se financia con fondos europeos y acercan a los vecinos de Benavente y de la comarca una mejora de un destino como es Benavente en un camino tan importante, pero también una mejora en su calidad de vida porque va a atraer a turistas que como consecuencia de estas mejoras en el destino van a beneficiarse de estas inversiones.

–Usted se interesó en tratar de sincronizar las ayudas europeas que concede su Ministerio con las que también concede la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León. ¿Cómo valoró la Junta el apoyo ministerial proyecto de Benavente habida cuenta de que solo se podía solicitar a una administración?

–Nosotros trabajamos con mucha lealtad con las administraciones territoriales, hasta el punto de que todo lo consensuamos en la conferencia sectorial. Por lo tanto, las distintas líneas que se canalizan a través de la Junta de Castilla y León, o bien a través del Ministerio, tienen que buscar lo mismo. En este caso, un relanzamiento del sector turístico. Por lo tanto, la ventanilla que cada uno elija debería llevar a financiar los mejores proyectos. En el caso de los planes de sostenibilidad turística es la comunidad autónoma la que presenta el plan y nosotros lo coordinamos de una manera, como digo, leal, tratando siempre de buscar los mejores proyectos. Y en este caso la ventana la abrió la secretaria de Estado porque al ser un plan nacional concurrían las condiciones para que la Secretaría pudiera financiar estos proyectos. Pero insisto, aquí lo importante es que haya proyectos, y yo creo que el Ayuntamiento de Benavente hubiera ido por el plan territorial o hubiera ido por el Plan Nacional Xacobeo, dada la excelencia del proyecto hubiera encontrado probablemente un buen interlocutor para poder financiarlo. Tengo que agradecer al Ayuntamiento que tuviera esa vocación de aprovechar los fondos europeos y de encontrar esa ventana de oportunidad en el Plan Nacional Xacobeo para que puedan llegar a Benavente tres millones de euros que sin duda son necesarios porque cuando hablamos de patrimonio hay tanto todavía que invertir y que mejorar que sin duda era importante para nosotros el reforzar ese producto turístico que a tantos turistas nacionales e internacionales atrae.

"Tengo que agradecer al Ayuntamiento que tuviera esa vocación de aprovechar los fondos europeos y de encontrar esa ventana de oportunidad en el Plan Nacional Xacobeo para que puedan llegar a Benavente tres millones de euros que sin duda son necesarios"

–Ha sido recurrente en las últimas semanas, y durante esta campaña electoral pasada (la entrevista tuvo lugar el jueves de la semana pasada, días antes de la cita con las urnas en la región) que el PP culpe al Gobierno de beneficiar con los fondos europeos a comunidades gobernadas por el PSOE en detrimento de otras del PP. ¿Qué opina usted?

–En el Plan Xacobeo Benavente se llevó los tres millones de euros, pero también la otra gran beneficiada ha sido la Diputación de Palencia (PP). Con este ruido que está habiendo sobre si se beneficia más a Ayuntamientos del PSOE o del PP, yo creo que hay que bajar ese ruido porque aquí de lo que se trata es de financiar los mejores proyectos, y siempre que haya un buen proyecto va a haber una ventanilla donde presentarlo y una administración que los financie porque la excelencia y el trabajo que hacen, en este caso las entidades locales, se tiene que ver recompensado.

–Sobre el reparto de los fondos europeos el PP no ha cesado en sus críticas y sus viajes a Bruselas pese a que los órganos europeos han reiterado su apoyo al Gobierno. La última visita fue de alcaldes y encabezada por el alcalde de Madrid. ¿Qué opinión le merecen estas denuncias y esta posición del PP?

–Me parece un acto en contra de España. Tanto que el Partido Popular habla de patriotismo, hay que decirle que los intereses de España se defienden en España, pero también fuera y desde luego en Europa. El Partido Popular de Casado está boicoteando los fondos desde que empezamos a negociarlos. Primero yendo a Bruselas a decir que no eran necesarios. Luego cuando los aprobamos empezó a criticar cómo se iban a ejecutar, y ahora cuando los estamos ejecutando se inventa esta dicotomía entre los beneficiarios. Es un boicot que no tiene fundamento hasta el punto de que Almeida, alcalde de Madrid, es el que más se está beneficiando de los fondos del turismo y del comercio. Hablamos de 21 millones de euros. Son los que tienen mayor volumen de financiación. Es ruido, pero me preocupa la que pueda pensar la gente de cómo se están gestionando, pero también me lleva a pensar que el PP quiere volver a sus recetas: austeridad y recortes. Nosotros hemos optado por inversiones y por reformas, y por una manera de salir de la crisis muy distinta. Hemos recuperado ya el empleo que se perdió. Estamos en una senda de recuperación de sectores tan afectados como el turístico y me preocupa que los errores del pasado de esta gestión nefasta que el PP hizo de la crisis anterior quieran volverlos a recetar para una reactivación de la economía española. El modelo que estamos aplicando está permitiendo una recuperación muy buena en datos y también muy corta. Hay un dato que dice mucho el ministro Escrivá y es que tardamos 11 años en recuperar los niveles de empleo en la crisis financiera. En esta crisis hemos tardado un año. Yo creo que esto dice mucho sobre como este Gobierno se ha preocupado, primero por proteger a las personas y a las empresas, y ahora por la reactivación. Por lo tanto, si la receta es austeridad y recortes desde luego creo que la ciudadanía lo va a tener en cuenta.

–A pesar del bagaje democrático de España, a veces no se sabe, no se entiende, o no se quiere entender que el Estado es el que menos competencias tiene en las regiones, donde mayormente son las administraciones regionales las que toman las decisiones y manejan los fondos. ¿Es necesario seguir haciendo pedagogía, sobre todo para que la población sepa distinguir en cada caso y en cada momento a los responsables de las acciones y de las inacciones cuando los ayuntamientos piden ayuda?

–Hay que hacer mucha pedagogía porque siempre cuando las cosas van bien la foto se la hace el consejero, el presidente o la presidenta de la comunidad autónoma de turno, o el alcalde o la alcaldesa, y cuando hay un problema la culpa siempre es del Gobierno de España. Y yo creo que tenemos que tenemos que compartir los éxitos, pero también los problemas, y lo dice una ministra que se ha echado muchos problemas territoriales a las espaldas. Entre ellos, por ejemplo, la crisis de Vestas, cuando acababa de llegar al Ministerio, que se resolvió muy bien, o en Medina del Campo, mi ciudad natal, con la crisis de Made. Yo creo que la pandemia nos ha enseñado que la cogobernanza, cuando funciona, nos permite resolver los problemas. El ejemplo es la campaña de vacunación. Las vacunas las adquirió el Gobierno de España que es el que tenía capacidad de compra en la Unión Europea pero sin la red sanitaria, que está descentralizada y depende de las comunidades autónomas, hubiera sido imposible llegar al éxito que ha tenido el proceso de vacunación, por cierto, también criticado por el PP de Casado. Acuérdese cuando decía que a este ritmo tardaríamos dos o tres años en vacunarnos. No ha sido así. Y desde luego que hay que hacer pedagogía. Revisando las 130 medidas del Plan de Reto Demográfico con más de 10.000 millones de euros, esta es una competencia autonómica. Hay una parte desde la que el Estado puede ayudar, con el plan para afrontar la pérdida de población y el reto demográfico, pero sin quitarles las competencias que tienen las comunidades autónomas y en particular la Junta de Castilla y León, que es la región que probablemente más población ha perdido.

–¿Cuáles son esas medidas?

–Ya están en marcha el 83% y algunas son tan importantes como que llegue la red al medio rural. En el ámbito del turismo estos importantes planes de sostenibilidad o el apoyo al comercio local. Estoy contenta porque diseñamos una línea para pequeños municipios con menos de 2.000 habitantes y hemos recibido más de 200 solicitudes. El medio rural está vivo. Quiere también ser parte de la reactivación económica y como digo, somos más fuertes cuando sumamos, pero sumándonos a los éxitos pero tratando de resolver los problemas sin quitarse de encima la responsabilidad que uno tiene en su autonomía.

"Tanto que el Partido Popular habla de patriotismo, hay que decirle que los intereses de España se defienden en España, pero también fuera y desde luego en Europa. El Partido Popular de Casado está boicoteando los fondos desde que empezamos a negociarlos"

–¿Puede ilustrar con un ejemplo estas ayudas concretas a pequeñas poblaciones del mundo rural, al comercio o a otros sectores?

–Nací en Medina del Campo, pero me crie en Ataquines, un pueblo de 600 habitantes, y conozco muy bien los problemas de las pequeñas poblaciones donde se van cerrando las tiendas, de la pérdida de población y de gente joven, del envejecimiento. Yo creo que hay una parte muy importante con la conectividad de los pueblos. Nos hemos preocupado mucho y creo que de una forma muy acertada en las infraestructuras físicas (carreteras) pero hemos impulsado la Agenda Digital para estar conectados también digitalmente. Es fundamental. Con la pandemia hemos estado siete meses incomunicados con nuestras familias y la única forma era por videoconferencia a través del teléfono móvil o del ordenador. Pero también es una forma de atraer empresas, porque nos demandan rapidez en la conexión. Esto es muy importante, pero no es suficiente, porque el reto demográfico está sufriendo mucho por la pérdida de servicios públicos. Cuando cierra un colegio un pueblo se muere. Cuando se cierra un consultorio o un centro de salud, como las urgencias en mi pueblo, que ha sido un drama para una población envejecida que se tiene que desplazar, aunque sea a quince kilómetros y no tiene capacidad de movilidad. Aquí es donde las comunidades autónomas tienen que hacer un esfuerzo, que es costoso, pero que significa dignificar la vida de los pueblos. Necesitamos reforzar el sistema de bienestar. La educación y la sanidad son fundamentales, pero también la dependencia, el cuidado de los mayores para que sigan en sus casas y no tener que buscar una residencia que en muchos casos está fuera de sus pueblos. También favorecer la natalidad y para esto son necesarios los colegios y la igualdad de condiciones, y eso va a generar también la capacidad de reindustrializar. Los que hemos sufrido el reto demográfico tenemos una obligación con nuestros pueblos, de los que nos tenemos que acordar siempre, no solo en campaña para dignificarlos. Como persona, no como política, me defrauda que nos acordemos de los pueblos cuando tenemos que acordarnos todos los días porque no tienen las mismas condiciones de igualdad que tienen las ciudades. Cuando veo a algunos haciéndose fotos con vacas u ovejas, casi lo reprocho porque todos los días todos tenemos que acordarnos que la gente de los pueblos necesita de la política y en eso hay diferencias, porque a algunos nos preocupan las desigualdades territoriales y sociales que con lo urbano se acrecientan por la falta de política.

–¿Cómo llega su Ministerio a los pueblos pequeños, con qué ayudas puede atender al comercio, por ejemplo?

-Estamos trabajando con distintas líneas que están dirigidas más a los ayuntamientos para la dinamización del comercio local. Esto pasa primero por la mejora de los establecimientos, pero también por dotarlos de capacidades digitales para que puedan vender sus productos, ya no digamos a China o a Estados Unidos, pero sí en España. Y tenemos casos de éxito. Se pueden llevar a Barcelona, a Sevilla o a Valencia. Y quiero poner en valor el trabajo que está haciendo Correos con la logística en el medio rural aprovechando la infraestructura que tiene para también ser una canal para estos pequeños productores que quieren mirar en grande pero no saben cómo hacerlo. También tenemos ayudas directas al pequeño comercio, sobre todo en el ámbito de la digitalización que es donde vemos margen de crecimiento. Defendemos el comercio físico porque cuando un comercio cierra se pierde dinamismo en los pueblos. La experiencia de compra física es insustituible pero es verdad que tiene que profesionalizarse en una era en la que es fundamental la digitalización.

–¿Este tipo de apoyos están materializándose en casos concretos?

–Tenemos casos de éxito en Benavente y en Zamora, como por ejemplo el caso de Polvorones El Toro en Tordesillas, que ha pasado de lo local a lo global porque la empresa ha tenido esa ambición. Un producto que era muy difícil de encontrar si no eras de la zona. O es también el caso del vino, y este año centraremos el Plan Nacional Turístico en la gastronomía para reforzar la Marca España y van a surgir oportunidades para las empresas, como las bodegas, pero también a los pequeños agricultores y ganaderos que podrán reforzar su producto para que sea parte de la gastronomía en el marco del turismo. Con el PERTE además cerramos la cadena de valor.

–Benavente está inmerso en un plan de reindustrialización a nivel regional y por lo tanto bajo la competencia de la Junta de Castilla y León. ¿Pero puede el Ministerio colaborar de alguna forma específica? ¿Cuenta con algún tipo de ayuda su departamento de Industria, para cubrir necesidades como la benaventana?

–Estamos trabajando con Benavente. Yo visité la plataforma logística para que sea un espacio atractivo para poder localizar empresas. Efectivamente es necesaria la coordinación con la Junta. Los dos sumamos. A la Junta le compete más la planificación y también la atracción de empresas, pero siempre que el Gobierno de España refuerza en situar a España, a Castilla y León y a Benavente, como un lugar donde invertir, sumamos mucho más. Incluso con ayudas económicas que podamos poner a disposición de las empresas que se quieran localizar. Yo auguro éxito a Benavente. Creo que la plataforma logística está en un lugar que es un cruce de caminos y que puede tener una proyección muy buena en este sector de la logística que tanto está creciendo y lo que estamos trabajando con el Ayuntamiento es el contacto con inversores a través de Invest Spain, que es nuestra oficina de captación de inversiones para que cualquier proyecto de logística que se quiera instalar en España pueda encontrar en Benavente y también en otros lugares del país la mejor ubicación. Yo auguro éxitos. Además, la cercanía que también tengo con el proyecto, ayude a que el corredor logístico se pueda desarrollar.

–También está apoyando su Ministerio a proyectos en Villabrázaro, como es el caso de LatemAluminium.

-–Lo que sí que puede trasladar en relación con el proyecto de Latemaluminiun, que conocí en mi última visita y Está ahora mismo en estudio en el fondo de apoyo a la inversión productiva. Estamos hablando de un proyecto de 84 millones de euros que va a recibir un importante respaldo público. No puedo decir cuánto hasta que no se dé la noticia, pero sí puedo decir que está en estudio, que está pasando toda la tramitación del fondo, que es rigurosa, y que será uno de los proyectos más deseados puesto que como ha pasado en Villadangos del Páramo va a ser un proyecto que va a dinamizar a otros proyectos que estoy convencida de que van a venir también a este polígono.

" Lo que estamos haciendo ahora es reforzar las inversiones en la red para mejorarla y en Benavente espero que podamos anunciar una inversión para que la parte que quedó sin renovar se pueda a actualizar".

–En materia de turismo, ¿qué políticas seguirá a corto plazo su Ministerio con los paradores y concretamente en el Fernando II de Benavente?

–Con la Red de Paradores hemos reforzado la marca en primer lugar porque es inédita. No hay un producto similar en ningún país. Y durante la pandemia hemos trabajado mucho con los elementos de seguridad. Yo creo que el cliente lo ha valorado y hemos tenido un año 21 bueno en relación con la situación todavía pandémica en relación con la ocupación y el número de visitas. Lo que estamos haciendo ahora es reforzar las inversiones en la red para mejorarla y en Benavente espero que podamos anunciar una inversión para que la parte que quedó sin renovar se pueda a actualizar. El cliente de Paradores es muy exigente y cuando los visita, no solo quiere que le atiendan bien y comer bien, sino tener una estancia efectivamente mejorada. Estamos terminando algunos paradores que heredamos con una década de inversiones paradas. Hablo de Veruela en Aragón, el Parador de Ibiza cuya obra llevaba parada desde 2008. Estamos hablando de una falta de previsión de la Red porque se anuncia un parador y luego se olvida. El año pasado abrimos Muxía, que fue fruto de un consenso político. E intentando que los fondos Next Generation nos ayuden a recuperar el patrimonio que Paradores ha preservado. Son importantes las inversiones que vamos a hacer este año, introduciendo iluminación led en muchos establecimientos de la red. Una inversión importante que espero, le decía al director de Benavente, que el Fernando II esté también en las inversiones que vamos a hacer entre este año y el próximo.