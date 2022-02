La llegada de la pandemia y el confinamiento impuesto durante parte del año 2020 tuvieron como consecuencia en Benavente una caída de la presión fiscal municipal, la reducción de la deuda por habitante, menos recaudación por ingresos tributarios, e igualmente una caída de la inversión por benaventano.

Los datos económicos de ese año los han hecho públicos los Ministerios de Hacienda y de Administraciones Públicas a partir del presupuesto municipal liquidado.

La presión fiscal, que se mide teniendo en cuenta los ingresos obtenidos a partir de impuestos y tasas por cada benaventano, descendió un 9,6%con respecto al año anterior.

Cada benaventano pasó a tributar 583 euros de media a 527 euros: 56 euros menos. Esta cifra está por debajo de la media provincial en el periodo, que fue de 544 euros, y muy por debajo de la nacional, que se situó en 624 euros.

Asociados a la presión fiscal, cayeron también los ingresos municipales y la recaudación tributaria local. En 2019, el Ayuntamiento de Benavente había ingresado 16,55 millones de euros entre todos los tributos, tasas y precios públicos y de los estrictamente derivados de la actividad económica. En el año de la pandemia y del confinamiento, los ingresos liquidados ascendieron a 15,46 millones, más de un millón menos que el ejercicio anterior. El descenso registrado fue de un 6,6%.

Menos recaudación

La misma tónica siguió la recaudación municipal por habitante (los ingresos totales que el Ayuntamiento obtiene de queda benaventano empadronado), que descendió un 5,8%. Por debajo de las medias provincial y nacional, el Ayuntamiento obtuvo de cada benaventano 869 euros, frente a los 926 euros que recaudaron de media el resto de ayuntamientos de Zamora, y frente a los 1.080 euros de media de los consistorios de todo el país.

En medio de esta situación, el endeudamiento por habitante también cayó de forma significativa. De hecho, es el segundo mejor registro desde que Benavente aporta los datos (no lo hizo entre 2002 y 2007, cuando comenzaron los registros).

El endeudamiento por habitante determina la deuda viva que la hacienda local, el Ayuntamiento, mantiene con cajas y bancos. Los datos de Hacienda y Administraciones Públicas (salvo la cifra más baja, registrada en 2011 con 326 euros de deuda por benaventano), determinan de forma incontrovertible que el Ayuntamiento aumentó su deuda entre 2008 y 2014, año cumbre, en el que cada habitante “debía” a las entidades financieras 503 euros. Con un solo altibajo producido en 2018, el endeudamiento ha ido reduciéndose desde 2015 de manera sostenida hasta alcanzar los 334 euros por benaventano de 2020. El descenso interanual es de un 6,2%.

En este parámetro, aunque la deuda media por benaventano está muy alejada de la media nacional (cada español acumula un endeudamiento medio de 373 euros), también está muy por encima de la media provincial. El promedio de deuda por habitante en Zamora es de 103. euros.

Con la pandemia se tributó menos, se recaudó menos y la deuda financiera por habitante también se redujo, pero las inversiones cayeron un 55%. El parón de la actividad que propició el confinamiento por la covid-19 también afectó a las inversiones municipales, que no se pudieron ejecutar. En 2019, el Ayuntamiento había invertido 135 euros por habitante, más o menos a medio camino entre las medias nacional (140 euros) y la provincial (132). En 2020, la inversión local por benaventano (el gasto por habitante en inversiones y transferencias de capital) fue de 61 euros. Buena parte de las inversiones presupuestadas para 2020 se paralizaron y pasaron a 2021. Incluso algunas han tenido que incluirse en los presupuestos municipales de este año. No obstante, una parte no desdeñable de los fondos de gasto e inversión se emplearon en nutrir las ayudas a Pymes y autónomos. Según el Ayuntamiento de Benavente se emplearon 283.000 euros en las dos convocatorias del Benactiva, de las que se beneficiaron un total de 383 autónomos y pequeñas y medianas empresas.