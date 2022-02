La diseñadora benaventana Esther Vaquero ha conseguido el primer Premio Carmen de vestuario de la recién creada Academia de Cine de Andalucía por la película “Operación Camarón”. Esther, que se ha logrado ser un referente de referente en el vestuario cinematográfico, cuenta con numerosos reconocimientos cinematográficos en su palmarés. Para ella este premio ha sido emocionante y ha querido dedicarlo especialmente a su madre, Carmen, “porque ha sido un año muy difícil para ella”. Trabaja ya en otros proyectos.

–Ha logrado un nuevo reconocimiento del cine andaluz. En esta ocasión en la primera edición de los premios Carmen. ¿Emocionada con este reconocimiento a su trabajo?

–Es un honor. Estoy muy emocionada. Porque ya tuve la suerte de llevarme el primer premio Asecan de vestuario y ahora es el primer premio Carmen.

–¿Cómo ha sido el trabajo con el equipo de “Operación Camarón” ?

–El trabajo fue súper divertido. A pesar de ser una comedia, el trabajo de creación de personajes era de muchísima transformación y tuve la suerte de que Carlos Theron, el director, me animara a que se me fuera la olla y nos volviéramos un poco locos con el tema del vestuario. Al trabajar en clave de comedia, nos venía muy bien utilizar mucho colorido. Al tratarse del mundo trap, entrábamos en un universo de brillos, de mucha purpurina y que todo luciera mucho. Normalmente el tipo de trabajos que yo suelo hacer siempre tiendes a que los colores estén más matizados, a no sacar brillos, a que no haya estampados muy exagerados y aquí era todo lo contrario. Todo favorecía a crear ese universo de los “lolos” y cada vez que entraba un personaje en el vestuario era muy divertido.

–Esta película fue la primera que aplazó su estreno como consecuencia de la pandemia. ¿Cómo vivió ese momento?

–Yo estaba en Madrid rodando la película de “Voces” y ya teníamos el preestreno en Madrid preparado y se canceló. No me lo podía creer. Y luego se pospuso y estrenamos el año pasado.

–Visto con perspectiva, ¿cómo ha vivido estos cambios sobrevenidos por la pandemia en el mundo del cine y el teatro?

–He estado trabajando tanto en artes escénicas como en cine en este tiempo. Es más incómodo. El departamento de vestuario trabaja codo con codo con los actores. Ellos la gran parte del tiempo tienen que trabajar sin mascarilla. Y se ha añadido también todo el tema de limpieza, la ropa separada unos de otros. Una serie de protocolos que lo hacen todo más completo.

–¿Cómo es el trabajo del vestuario de cine?

–El departamento de vestuario es muy complejo en sí. Aparte de llevar todo lo que lleva el actor encima, desde un pendiente, el zapato, todo del resto del cuerpo, te tienes que encargar de la limpieza, de la plancha, de la organización, clasificación y todas las cuestiones técnicas. En este caso de “Operación Camarón” teníamos dobles especialistas de acción, vuelcos de furgoneta y todo eso hay que tenerlo en cuenta. El vestuario además de la creación artística tiene una importante parte técnica.

–Su trabajo es clave en la producción de una película.

–El trabajo de vestuario nunca puede ir por su lado. Hay varios departamentos que estamos interconectados en cierta manera. Uno es el departamento de arte, otro el de fotografía y nosotros. Por encima el director que nos cuenta lo que quiere plasmar. En base a eso cada uno intentamos adaptar las propuestas. En mi caso yo tengo que ayudar, o es como yo veo mi trabajo, ayudar al actor a hacer su personaje. Para que una película funcione tenemos que ir todos remando en la misma dirección.

–En su larga experiencia profesional, ¿cree que sus diseños tienen un sello personal? o ¿hay algo que la defina en su trabajo?

–En general soy bastante minimalista. Y luego, en todas las películas que he hecho siempre hay una prenda que es mía, hay algo que es de mi armario. Es porque conoces tanto tu armario y tienes la capacidad de identificar que esa prenda en concreto le puede ir a uno de los personajes y no es fácil encontrarlo en la calle. Siempre hay algo mío en las películas. Esto es casi una curiosidad.

–¿En qué proyectos está ahora trabajando?

–Estoy en un proyecto ahora superbonito. Estoy en Madrid trabajando en “La consagración de la primavera”, que será la próxima película de Fernando Franco, director de “La herida”, y tengo mucha ilusión. Es una historia muy necesaria de contar. El viernes estuve probando a Emma Suárez, que tenía muchas ganas de trabajar con ella porque la admiro muchísimo y estuve supernerviosa y fue una delicia. También esperando que a finales de abril se estrene la última película de Juan Miguel del Castillo, “La maniobra de la tortuga”, un proyecto superbonito.