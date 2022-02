“Pediatra ya, sin dilación”; “seguiremos reivindicando que se cubran las tres plazas de pediatría, ato y claro, hasta que se ponga una solución definitiva a esta situación”. Así de contundentes se mostraron ayer las madres convocantes de la concentración pública para pedir que la Junta de Castilla y León cubra las plazas vacantes de pediatras en Benavente, dos de las tres existentes.

La convocatoria estuvo respaldada por madres y padres, por abuelos y también por personas sin hijos que ven en esta una reivindicación justa. “Es necesario que haya un pediatra que atienda a nuestros hijos. Tengo que estar aquí”; “yo soy abuelo y hay que apoyar esta causa”; “quiero que mi pueblo tengo lo que nos merece por derecho como seres humanos, yo no tengo hijos, pero sí sentimientos, y me apena que mi pueblo cada vez tenga menos de todo. Ya no estamos en la UVI estamos casi en el cementerio a este paso”, “si la sanidad no funciona, mal vamos a funcionar”, señalaban algunos de los presentes.

“Tenemos una niña de siete años y desde que se fue el pediatra estamos perdidos. Tiene varias patologías y no ha vuelto a tener un seguimiento adecuado, cada médico te dice una cosa distinta”; “esto no puede continuar así, es muy duro no tener médico que atienda a tu hijo”; “considero que es importante, he tenido médico para mis hijos, pero desde que se fue el pediatra he tardado mucho en conseguir que me den cita”; “estoy ofendida con las declaraciones de la consejera el otro día, no puedo entender por qué mienten sin pudor alguno” explicaban otros de los presentes.

La Policía Local señalaba la presencia de unas cuatrocientas personas al acto celebrado en la Plaza Mayor al mediodía. Las madres convocantes tomaron la palabra ante los asistentes. “Las reivindicaciones que hoy se hacen aquí, son las de toda una comarca que no aguanta más la situación crítica que vive la pediatría, los médicos especialistas que atienden a nuestros hijos, sobrinos, nietos … y que cada vez, va siendo más precaria. Si hace cinco años nos manifestábamos en esta misma plaza para pedir al menos un pediatra de guardia en la localidad, hoy, volvemos a la calle para exigir que la Junta de Castilla y León tome medidas valientes que permitan que se cubran las tres plazas de pediatría en Benavente que nos corresponden por derecho”, señalaron.

“Pedimos que se ofrezcan condiciones laborales adecuadas a los trabajadores, que permitan su estabilidad en las plazas de equipo de pediatría. Pedimos que la inversión hecha en el centro de salud Benavente Norte y moviendo consultas de otras especialidades sirva para algo”, añadieron.

En este mismo sentido se pronunció el representante de la Asociación por la Sanidad Pública, Joaquín García Neches. “Llevamos años pidiendo pediatría de urgencias y ahora ya pedimos que se cubran las vacantes de pediatría. Vamos a peor. Tendrán que invertir más en que haya médicos en esta comunidad. La gente estudia aquí pediatría y luego se van. Habrá que ver por qué es. La situación laboral tendrá que mejorar”.

Entre los presentes también el alcalde de Benavente, Luciano Huerga, quien señaló que “es preocupante que estemos pidiendo que se cubran las tres plazas de pediatra. Es el día a día de los padres de la comarca, que tienen una vivencia de desatención pediatra y esta es la realidad. Exigimos a la Junta que dote de modo inmediata estas plazas y desde el gobierno municipal ya lo hemos dicho en el pleno sin el respaldo de la oposición. Parece mentira que no estemos todos a una en la defensa del principal tesoro, que son los niños y las niñas”.

Valoró también la afirmación de la consejera Isabel Blanco quien “vino a decir a las familias que mienten y, además, ha realizado una acusación velada al decir que los médicos no quieren ir a sitios conflictivos. Parece una acusación velada como que la gente de Benavente y la comarca sean, no sé, sujetos peligrosos porque no cuentan con el respaldo de la gente. De la realidad que la gente está viviendo ella es culpable y no quiere reconocer que hay un grave problema de desatención médica”. Para el alcalde Blanco debería “pedir disculpas y no venir a faltar al respecto a las miles de personas que vivimos en esta comarca. La gente de aquí es buena gente a pesar de lo que ella diga”.

El candidato a Cortes por UPL, César Mayo, también estuvo presente en esta convocatoria en apoyo a las familias. “Hay que hacer las políticas adecuadas para que se cubran las plazas de pediatría y para ello a lo mejor hay que incentivar más a los médicos que tienen que desplazarse a las zonas rurales. No se puede permitir tampoco que se marchen los médicos sin que se hayan cubierto las plazas. Eso hay que cambiarlo de alguna manera. Está pasando esto con los médicos, el de Morales y Vecilla se ha trasladado y nos hemos quedado también sin médico”.