Yana Shchupka nació hace 35 años en Nigniy Novgorod, la antigua ciudad rusa de Gorkiy. Pasó sin embargo su infancia en el corazón de Ucrania, en Krivoy Rih, donde viven sus padres actualmente. Yana estudio filología inglesa y traducción y habla cinco idiomas. Hija de madre rusa y padre ucraniano, trabaja en Benavente como profesora de inglés y alemán. En esta entrevista habla del conflicto ruso-ucraniano desde su conocimiento y desde la visión y el relato actual de sus amigos y de su familia en ambos países. “Todos están haciendo vida normal. Trabajan y los que pueden, cuando salen del trabajo tratan de divertirse”.

–¿Cómo están viviendo tu familia y tus amigos, en Ucrania y en Rusia el conflicto entre los dos países?

–Estos días he estado preguntado sus opiniones y viendo las noticias, y la verdad es que están todos tranquilos

–¿No les preocupa que haya un conflicto armado? ¿Piensan que no se va a producir?

–Una amiga mía me dijo: Estamos desde 2014 tan acostumbrados a este movimiento que al final, ahora, no nos afecta tanto. Y no creen que vaya a producirse. He hablado con mis dos familias en Ucrania y en Rusia. Ni en Ucrania ni en Rusia quieren la guerra.

–¿Qué te dicen exactamente?

–No quieren la guerra. Mi madre, como es rusa (reside en el centro de Ucrania), llama a sus amigas, a su familia en Moscú y en Nigniy Novgorog, y todo el mundo tiene esperanzas de que no va a producirse, que no va a pasar porque nadie lo quiere. Hacen vida normal.

"Los salarios son muy bajos, mi madre, ingeniera química, no llega a cobrar 400 euros"

–La localidad en la que viven tus padres está en el centro de Ucrania y lejos de Donetsk y la frontera, donde se están acumulando tropas rusas. ¿Si estalla el conflicto cómo les afectaría?

–Viven en el centro del país a cuatrocientos kilómetros de Donetsk, está lejos. Es otra región del país y es posible que no llegara hasta allí.

–Aun así, una invasión, un estallido bélico terminaría afectando al país enteramente.

–La gente que quería salir de Donetsk ya ha salido. No creo que nadie se quede allí si estalla la guerra. La mayoría salió hace tiempo. Además, en Ucrania hay ayudas especiales para esta gente.

–¿En Donetsk una parte de la población que aún vive allí se puede considerar prorrusa?

–Aquí se habla de prorrusos pero yo no estoy de acuerdo con esta expresión. Muchos hablamos ruso, que se habla desde la frontera hasta el centro Ucrania, y por ello no somos prorrusos. Creo también que los medios de comunicación están exagerando. Sí hay prorrusos como en Crimea y la gente allí conoce las consecuencias de una ocupación rusa como pasó en Crimea.

"La corrupción está en las venas: si no estás vacunado el certificado lo logras con un soborno"

–¿Cuáles fueron esas consecuencias?

–A Crimea llegaron los rusos y ahora no tienen turismo. Los rusos no van a Crimea y los ucranianos no pueden pasar la frontera. Los europeos tampoco. Antes sí. Hace años había mucho turismo europeo. Yo tengo una prima cuyo marido es de Crimea y necesita un visado especial para ver a sus padres.

–¿Cuál crees que es la intención del Gobierno de Putin?

–Tengo la esperanza de que se mantenga la paz, porque no les van a dejar invadir. Llevan tanto tiempo en la frontera diciendo que van a invadir que solo les falta que Putin se ponga delante de los tanques para hacerse la foto.

–¿O sea que tu impresión es que son maniobras militares propagandísticas, una exhibición de fuerza sin más?

–Yo creo que están desviando la atención, pero es mi opinión.

–¿Por qué querrían desviar la atención de esta forma?

–Para llamar la atención o porque en realidad piensan en invadir otros países, como Bielorrusia, Moldavia… Fueron territorios de la Unión Soviética.

–¿En el día a día cuales son las consecuencias del conflicto?

–Mi madre, que tiene familia en Rusia, echa de menos la posibilidad de poder viajar desde Ucrania. Después del conflicto de 2014 se cancelaron todos los vuelos y también los trenes. Solo se puede viajar en autobuses y es muy peligroso. Mi madre no ha visto a su familia desde hace tres años.

–¿Hay calidad democrática en Ucrania tras las elecciones y la llegada al poder de Zelenski en 2019?

–Sinceramente creo que la calidad democrática es inexistente. Todo funciona con sobornos.

–¿Quiere decir que la corrupción impera?

–Está completamente instalada. Y creo que va a ser imposible eliminarla porque al final todo el mundo participa de alguna manera. Por ejemplo, desde la llegada de la pandemia la población va al médico a comprar certificados covid sin haberse vacunado.

–¿La corrupción viene de antes de la caída del muro y se ha mantenido o ha crecido con esta Ucrania independiente?

–La corrupción no nos la quitan de las venas. La llevamos en la sangre. Siempre ha existido. Pongo otro ejemplo. En España no existe esto, pero en un Ucrania los profesores y los estudiantes tienen que pasar una revisión médica anual obligatoriamente. Todo el mundo busca los canales para encontrar a un médico que te dé el informe que necesitas, pagándolo. Se paga un poco más, o se hace un regalo. Sé que aquí es muy difícil de entender, pero allí todo el mundo denuncia esa corrupción y se queja de ella, pero la practica porque no hay más remedio.

–¿Pero rigen y se cumplen los derechos fundamentales, como la libertad de reunión, de expresión, de prensa…?

–En teoría sí, pero en la práctica es lo que le venga mejor al poder.

–¿Entonces el actual presidente no ha sido el balón de oxígeno en el que confiaban la mayoría de los ucranianos?

–Mi opinión sobre Zelenski, que es de mi ciudad, es que hace todo lo posible. Pero creo que en realidad fue presionado para que se presentara a las elecciones y accediera al poder. Creo que lo está pasando mal porque no sabe qué hacer con el país. No es su vocación.

–¿En Rusia cómo es la situación y cómo se valora a Vladímir Putin?

–En Rusia, lo que yo sé por mis amigos y por mi familia es que no impera una democracia sino una dictadura. Pero a Putin la gente le quiere.

–¿Pese a ejercer el poder como un dictador?

–No hay candidatos alternativos para gobernar. O se le vota a él o no se vota.

–Sin embargo, parece que no hay candidatos rivales porque o tienen que exiliarse, o terminan en la cárcel o terminan siendo asesinados. Así es fácil ganar siempre.

–La verdad que es muy triste, pero la opinión general es que como no hay otro candidato tan poderoso como él le votan.

–¿Esta intención de Putin de perpetuarse a toda costa en el poder como un zar no les parece mal a los rusos?

–No, porque no tienen otras opciones. Lo aceptan. Él ha ocupado todo el espacio y nadie se atreve a quejarse.

–¿Cómo es la calidad de vida a nivel social y económico en Rusia y en Ucrania?

–Los salarios son bajos. Mi madre es ingeniera química y cobra entre 300 y 400 euros. Una ingeniera de calidad con formación en Rusia. Un amigo que es ingeniero, aunque tiene dos carreras, se acaba de ir a la República Checa porque le ofrecían mejores condiciones l. Los precios son iguales que en España, pero los salarios son muy bajos. Mi padre que ha trabajado en minas de oro y en las minas de mi ciudad, está jubilado ya, pero su pensión le cubre solamente calefacción y luz.

–¿Y en Rusia?

–Mis amigos me dicen que los precios están disparados. También es verdad que Moscú es la capital más cara del mundo. Con los salarios, mil euros allí no dan para nada.

–¿Cómo ven los ucranianos la relación con Europa?

–Cuando gobernaba Poroshenko los ucranianos teníamos mucha ilusión por entrar en la Unión Europea. Ahora tenemos más posibilidades de viajar a Europa, pero yo no sé si viene bien o no, porque al final los precios podrían dispararse. Ucrania tiene los mejores cultivos del mundo, sin embargo, no ves estos productos en los supermercados porque otros países los venden a precios más bajos. Este cambio ha influido en la calidad y en los precios.

–¿Cómo se está percibiendo la ayuda de la OTAN y de Estados Unidos en el conflicto?

–El himno ucraniano dice: “Todavía no ha muerto Ucrania”. Es algo muy importante porque al final parece que estamos pidiendo una ayuda que luego no llega nunca. Ucrania ha sufrido mucho a lo largo de la historia y tras la Segunda Guerra Mundial Rusia ha reescrito incluso nuestra historia. Pero en este caso todo lo que está ocurriendo es un montaje de poder. Creo que el conflicto es entre Rusia y Estados Unidos en el que Ucrania está en el medio.