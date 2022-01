El Juzgado de Instrucción número 6 de Zamora, que instruye diligencias por la paralización del proyecto de biorrefinería de Barcial del Barco, ha recibido como parte de la denuncia "unos audios que serían claves en el supuesto boicot por parte de altos cargos de la Junta de Castilla y León". Así lo anuncian desde la plataforma por la biorrefinería, que filtra parte de esos audios: "No queremos que haya, y sabes que el dinero es muy cobarde, ningún tipo de interferencia de ese ruido con las otras inversiones que están pendientes de lograrse», reproduce la plataforma en referencia a un supuesto audio de uno de los inversores.

En las escuchas, siempre según el colectivo, "el representante de una multinacional española especializada en ingeniería y construcción de plantas energéticas explica al promotor los motivos por los que finalmente no iba a invertir en la biorrefinería". El empresario "reconoce en el audio su temor a que se vieran afectadas otras inversiones en energías renovables", lo que "le hacían desistir después de que el alto cargo del Gobierno regional le manifestase que no veía claro el proyecto porque, según dijo, había un poquito de lío en el accionariado".

No obstante, el empresario en cuestión precisó que "nadie de la Junta les había dicho nada malo sobre la biorrefinería de forma abierta ni les había desaconsejado invertir en ella para no meterse en líos, pero sí habían detectado reticencias lo suficientemente 'light' para que no puedas decir nada».