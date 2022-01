"El médico de guardia" del Centro de Salud Benavente Sur "se negó a atender a nuestra hija de 8 meses con 38 de fiebre y vómitos". Ocurrió el jueves por la tarde, en el acceso lateral del centro sanitario, dónde estacionan las ambulancias del 112, y así lo ha relatado la madre.

Finalmente la niña fue diagnosticada de covid, al igual que sus padres. Ahora, confinados, preparan una queja contra el médico a través de Atención al Paciente. En el Benavente Sur ni siquiera pasaron a la pequeña a un box de urgencia. Con la madre y su hija en la calle, "el médico me dijo que no la atendía"

M., la madre del bebé, llevaba todo el día preocupada por su hija. Por la mañana había despertado con casi 38 de fiebre. Por la tarde, tras la siesta, la pequeña no había reaccionado al paracetamol. La fiebre persistía. La pequeña no dejaba de llorar y vomitaba. Poco después de las ocho de la tarde acudió al Benavente Sur.

La dijeron que entrara por la puerta de atrás. Allí tuvo que esperar en la calle con la pequeña, que no cesaba de llorar. "El médico no me dio solución ninguna. Salió de una sala que tienen allí y dijo que no me atendía".

M. acudió al Hospital. La madre y la hija fueron atendidas en el servicio de urgencias. "Me trataron muy bien y me preguntaron por qué no me habían atendido en el Benavente Sur, donde debían hacerlo".

Mientras el bebé era observado en el Hospital, su padre volvió al Benavente Sur. Pidió al bedel que el facultativo se identificara para formular una queja por desatención. Le dijeron que esa información no podían facilitársela. El padre insistió en ver al médico. Le contestaron que estaba ocupado. El padre, de 28 años, dijo que esperaría.

Finalmente el facultativo apareció. El padre le pidió explicaciones por haberse negado a atender a su hija. "Contestó a mi marido que era un bebé muy pequeño y que no podía hacer nada", explica la madre.

El padre hizo notar al médico que solo querían que mirara a su hija, lo que sí habían hecho en el hospital, donde les habían insistido en la obligación que tenían en el Benavente Sur de atender a la pequeña. El médico reaccionó llamando "protestona" a la compañera del centro hospitalario. "Mi marido le dijo que eso era cosa de ellos pero que él tenía que haber atendido al bebé".

En el Hospital la niña dio positivo al test de antígenos. Los padres también. Hoy por la mañana el marido ha asistido al cribado y se ha confirmado el covid. La familia tiene que guardar cuarentena.

M. espera hoy la llamada del pediatra del Benavente Norte, a quien había telefoneado ayer por la mañana. La citaron para hoy, pero confirmado el covid, confía en que la atención sea telefónica. A la niña, en el Hospital, le cambiaron la medicacion. Ibuprofeno por el apiretal.

Tras salir del hospital, la madre telefoneó al Benavente Sur para pedir que el médico fuera identificado. "Me dijeron que me había inventado todo y que no me darían esa información. Que había exigido prioridad, no que me atendieran solamente. Me colgaron el teléfono".

M., explica que enviarán la queja a Atención al Paciente por correo electrónico o por la aplicación tras hablar con la Junta. "No podemos dejar pasar situaciones así. Especular en casa y no denunciarlo", argumentó.