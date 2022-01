El Grupo Municipal Socialista de Santovenia del Esla informa del alto nivel de nitratos en el agua de la localidad y critica la inacción de la Alcaldía para evitar alcanzar el máximo nivel recomendado por la OMS para el agua del consumo humano.

En el pleno celebrado ayer aseguran los socialistas que, mediante informe de alcaldía, se pone en conocimiento que ha realizado una analítica de nitratos el día 16 de noviembre de 2021 y que arroja unos resultados de 47,9 mg/l de nitratos siendo el nivel máximo recomendado por la OMS de 50 mg/l, cifra a partir de la cual el agua deja de ser apta para el consumo humano por sus efectos nocivos para la salud.

Ante estos resultados, los socialistas preguntan "cómo se va a informar a los vecinos del pueblo de los riesgos que supone beber y cocinar con el agua del grifo y si hará pública la analítica, a lo que el alcalde responde de forma negativa, y que como no alcanza el máximo de 50 mg/l aconsejado, él no va a tomar ningún tipo de medida, salvo la realización de una analítica específica de forma cuatrimestral y que mientras la inspectora de sanidad no le comunica nada, él no va a informar a los vecinos".

Critica también el PSOE que el alcalde no se plantee regular el vertido de purines a través de una ordenanza, al considerar que "esta es una de las causas más probables de dicha contaminación, debido a la cantidad de explotaciones industriales de porcino (que denominan macrogranjas) que vierten sus residuos, también conocidos como purines, en los terrenos del municipio".

Aunque los niveles de nitrato no sobrepasan el límite máximo establecido para consumo, las concejalas del Grupo Municipal Socialista se ven con la responsabilidad de informar a los vecinos.